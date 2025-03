Luxusní pohled: Pavol Habera předvedl vyrýsované tělo a fanynky jsou u vytržení

Slavný zpěvák se rozhodl trošku zamotat hlavu dámské části publika a vystřihl svůdnou pózu.

Populární popová hvězda vrací úder na Instagramu! Není to tak dávno, co Pavol Habera mírně znepokojil fanoušky momentkou, kde vypadal lehce pohuble a unaveně. Sám pak na neklidné komentáře reagoval s nadhledem a ujistil publikum, že se není proč bát.

A jak kdyby se snažil to dokázat, přidal nedávno novou fotku z bazénu. A on Habera sice není žádný kmet, ale úplný mladíček také ne, však už mu je 62 let. A to pak nezbývá než smeknout, má lepší postavu než ledasjaký třicátník – ostatně se celý život netají svou náklonností ke sportu a životnímu stylu. Chcete živoucí důkaz, že žít zdravě a dopřávat si dostatek pohybu opravdu nese ovoce? Však se podívejte sami:

Vyrýsovaná fotka samozřejmě způsobila lehké vlnobití v dámské části publika a pochvalné, často i flirtující komentáře jen pršely. Zaslouženě, nutno dodat. Morální poselství? Jednoznačné: Sportujte, hýbejte se, budete vypadat jak Palo!