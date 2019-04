CNN a Prima se k sobě hodí. A to je špatná zpráva

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavlína Procházková

Do Česka míří zpravodajský kanál CNN Prima News. A s českým trhem může zamíchat.

Prima a CNN – nad tímto spojením se leckdo pozastavuje.

Zpravodajství na Primě tíhne ke konzervativnosti, což ztělesňuje i proslulá nahrávka z redakční porady v roce 2016, kdy vedení všem redaktorům diktuje jednotný názor na uprchlickou krizi: totiž je to krize, problém a hrozba, a jestli se vám to nelíbí, nemáte tu co dělat.

Byť není jasné, že vznikající kanál bude fungovat podobně, je to nejbližší vodítko, které zatím máme.

Progresivní tón CNN se může zdát opakem toho, s čím si Primu spojujeme. CNN je 'fake news', nepřítel číslo jedna Donalda Trumpa, v jeho očích to je liberální žumpa plná aktivistických pseudonovinářů.

CNN je byznys

Ale CNN je, nejdřív a vždycky, byznys. U komerční televize nečekáme nic jiného, ale je důležité si pamatovat, že CNN za svůj formát sklízí kritiku i na americkém trhu, kde si média veřejné služby prakticky neškrtnou.

Čtyřiadvacetihodinový formát komerčního zpravodajství na českém trhu zatím chybí. Máme sice ČT24, ale její status média veřejné služby jí dává značné výhody – zejména tu, že není pod neustálým tlakem advertisorů, aby k sobě přitáhla co největší počet diváků.

Když se nic neděje, ČT24 může nasadit obskurnější pořady. Mohou zaujmout jen minimum diváků, kteří pak s televizí sledují skutečně aktuální a 'breaking' zpravodajství – jako například volby nebo teroristické útoky.

CNN si nemůže dovolit zvolnit tempo. Žije ve světe čtyřiadvacetihodinového cyklu – to, co bylo 'breaking ' včera, jsou dnes staré informace. Není čas se zastavit a analyzovat, není čas informovat o problémech, které jsou příliš komplikované na desetiminutové segmenty, není čas vydechnout. Mít 24 hodin 'breaking ', aktuálních a blyštivých zpráv tak nutně znamená několik věcí.

První je, že se ztrácí, co je zásadní. Když je všechno akutní, akutní nakonec také není nic.

Druhá je dramatizace – v té CNN exceluje, a proto značné procento jejího obsahu vyplňují takzvaní političtí punditové, v překladu vědátoři. Ti na sebe v přímém přenosu křičí útržkovité informace o všem od vládní krize po globální oteplování. A boj o sledovanost vyhrává hlasitější, takže není moderní zvát si odborníky znalé jemných nuancí, ale spíš profesionálně rozzuřené mluvící hlavy.

Třetí – a asi nejzásadnější – průvodní jev čtyřiadvacetihodinového zpravodajského cyklu je ztráta kontextu, který je zkrátka příliš komplikovaný.

Čas ukáže

Teď, pozor: CNN dělá spoustu dobré žurnalistiky, má výborný krizový tým, jména jako Christiane Amanpourová či Anderson Cooper, a investuje do zahraničních reportáží. To jsou věci, které se často dostanou až k nám, filtrované algoritmy a prostorem. A právě na těchto formátech televizní semi-bulvár vydělává.

Jenže je důležité si pamatovat, že denní chléb CNN leží jinde. Jeden příklad za všechny je fakt, že v době začátku prezidentské kampaně 2016 CNN dávala obrovské množství prostoru Donaldu Trumpovi. Jeho projevy streamovala bez přerušení dlouhé hodiny, z velké části proto, že jeho kandidatura byla v začátcích pokládaná za velký vtip, který svou bizarností táhne diváky. Ale právě tato obrovská míra prostoru je považovaná za jeden z klíčových bodů Trumpova přerodu z národního vtipu na legitimního kandidáta.

A právě politika, která staví na první i poslední místo byznys a nemá kapitál na to ohlížet se na otázky novinářské etiky, CNN umožňuje partnerství s Primou.

Co to znamená pro české mediální prostředí? To ukáže až čas, protože divácká základna ČT24 a potenciální divácká základna CNN Prima News je dost jinde. Ale rozhodně musíme počítat s tím, že způsoby, kterými primácká CNN potáhne diváky, s naším malým rybníčkem zamíchá.