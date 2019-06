Čínská výstava v Plzni: politický poprask, strach a slzy kvůli tibetské vlajce

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Koncem května byla v Plzni slavnostně otevřena výstava Hedvábí, čaj, porcelán, s podtitulem Interkulturní výměna na Hedvábné stezce. Oficiálně měla představit kulturu provincie Če-ťiang, která je již dvanáct let partnerskou provincií Plzeňského kraje. Expozice nebyla ale zjevně určena pro veřejnost. Smysl akce byl jiný, píše Lucie Sýkorová na webu Hlídací pes.

Podobně jako třídenní výstava čínské keramiky na pražském Žofíně trvala ta plzeňská pouhé čtyři dny a neměla v podstatě žádnou propagaci.

Jediná opravdová interkulturní výměna mezi občany tak proběhla v den vernisáže venku před výstavní halou, kde se střetl Plzeňan s tibetskou vlajkou s čínským členem organizačního týmu delegace.

Pláč nad vyvěšenou vlajkou

"Četl jsem minulý týden článek o tom, jak právě v provincii Če-ťiang byly v kině místo reklamy před filmem Avengers promítány profily lidí, kteří jsou v Číně na tzv. blacklistech v rámci tamního kreditního sociálního systému. Chtěl jsem vyjádřit svůj nesouhlas s takovou formou digitální diktatury a dát najevo, že jsem rád za svobodu, jakou tady máme," vypráví Václav Cinádr, který před výstavní halu přišel s tibetskou vlajkou a pověsil ji na strom.

To vzbudilo mezi členy čínského organizačního týmu doslova poprask. Poté, co se jim nepodařilo Plzeňana přesvědčit, aby vlajku dobrovolně odstranil, zamkli jednoduše vchod.

Václav Cinádr se tedy přemístil s vlajkou k druhému, hlavnímu vchodu do budovy. "Proces se opakoval a nakonec se jeden z Číňanů dokonce rozplakal. Tvrdil, že pokud vlajku neschovám, přijde on i dalších dvacet organizátorů o práci, nebudou moci platit účty a jejich rodiny budou v problémech. Přiznal také, že sociální kreditní systém je něco, čeho se i on bojí, ale nemůže s tím nic dělat," líčí Plzeňan. Po takovém zážitku raději vlajku opravdu sbalil a odešel.

Na vernisáži, která mezitím probíhala v hale, měla proslov krajská radní pro oblast životního prostředí Radka Trylčová (ODS). Ta čínskou delegaci doprovázela spolu s náměstkem hejtmana Ivo Grünerem.

"Jsem ráda, že se tady setkáváme u příležitosti slavnostního otevření výstavy Hedvábí, čaj a porcelán, která je vyústěním spolupráce mezi Plzeňským krajem a provincií Če-ťiang. Jsem také ráda, že toto partnerství máme podpořené touto významnou aktivitou," řekla při zahájení.

Plzeňský kraj se přitom na přípravě výstavy podílel jen rozesíláním pozvánek emailem. Výstavu v Plzni organizoval Výbor pro kulturu a cestovní ruch provincie Če-ťiang spolu s Čínským národním muzeem hedvábí.

Kultura jako politický nástroj

Podle českých sinologů je obvyklé, že čínské politické orgány organizují podobné výstavy jen jako kulisy pro setkání politiků.

"Čínská strana a její zahraniční protějšky s oblibou prohlašují, že se snaží budovat mj. 'kulturní vztahy' – je to obecný rys kulturní diplomacie – kultura je obecně přitažlivá a nikomu nevadí," vysvětluje sinolog Ondřej Klimeš.

"O návštěvníky přitom moc nejde, jde především o to, udělat čínskou akci bez ohledu na to, jestli bude prezentovat kvalitní umění a zda vůbec osloví publikum. Většinou jsou zorganizované bez jakéhokoli zapojeni odborných kurátorů a podobně, zkrátka kultura funguje jako nástroj magnátů a politiků," dodává.

Hejtman Plzeňského kraje se vernisáže nezúčastnil. Na dotaz, jaký přínos podle něj má partnerství kraje s provincií Če-ťiang, reagoval stručně: "S partnerstvím souhlasím, i když prioritou pro Plzeňský kraj je zejména přeshraniční spolupráce se sousedními německými regiony Horní Falcí a Dolním Bavorskem."

Plzeňský kraj podle něj nyní ani neplánuje žádnou pracovní cestu do partnerské provincie.

Optimističtěji se na partnerství dívá náměstek Ivo Grüner (ČSSD). "Na setkání jsme hledali další možné projekty zejména v oblasti vzdělávání a rozvoje cestovního ruchu. Setkání byli účastni také zástupci Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji, kteří si vyměnili poznatky a informace s podnikateli z čínské strany."

Do budoucna prý chce kraj pokračovat ve výměně zahraničních studentů z vysokých škol v Plzeňském kraji s univerzitami v provincii Če-ťiang.

"Jsme též otevřeni spolupráci v oblasti cestovního ruchu – představení historie, kulturních a přírodních krás Plzeňského kraje obyvatelům provincie Če-ťiang a naopak," říká Grüner.

Novinařina po čínsku

Součástí početné čínské delegace byl i stranický tajemník provincie Če-ťiang Čche Ťün. Ten má podle českých sinologů v provincii vyšší postavení než guvernér.

"Rozhodující je stranická funkce, proto je také například důležitější, že Si Ťin-pching je generálním tajemníkem Komunistické strany Číny, a ne to, že je prezidentem, jak jej Čína prezentuje zahraničnímu publiku. Funkce se správně jmenuje státní předseda," uvádí Ondřej Klimeš.

Žádost o rozhovor s tajemníkem Čche Ťünem vyřídil přítomný čínský zástupce jeho tiskového odboru specificky: povolil jen dva dotazy a ty navíc sám naformuloval.

Výsledkem bylo jen frázovité vyjádření o důležitosti podpory partnerství mezi krajem a provincií.

"Byl to dnes pro mě krásný a silný zážitek, vidím ve vašem kraji mnoho zeleně, přírody i průmyslu. Váš kraj je známý nejen pivem, ale také průmyslem včetně automobilového, což jsou oblasti, které jsou pro nás velmi zajímavé, a ve kterých chceme prohlubovat vzájemné výměny," sdělil mimo jiné Čche Ťün ústy tlumočníka.

Stranickým tajemníkem Če-ťiangu je od roku 2017, předtím byl rok guvernérem provincie. V letech 2010-2015 působil jako politický komisař v organizaci Sin-ťiangské výrobní a stavební sbory, známé zkráceně jako ping-tchuan, což je ekonomická a polovojenská organizace v provincii Sin-ťiang.

Slíbených 22 nových projektů

Delegace vedená Čche Ťünem navštívila Plzeň v rámci čtyřdenní návštěvy ČR, která proběhla v podstatě bez povšimnutí médií.

Přitom se tito čínští politici sešli v Praze mimo jiné i s Milošem Zemanem a Janem Hamáčkem a v rámci akce s názvem Fórum o obchodní, vědecké a technické spolupráci Če-ťiang (Ning-po) – Česká republika podepsali 22 společných projektů v oblasti logistiky, smart cities, vývoje energetiky a tzv. E-commerce v celkové hodnotě 380 milionů dolarů.

V Číně naopak o delegaci informoval i hlavní stranický tisk – Žen-min ž‘-pau, neboli Lidový deník.

"Jan Hamáček, Vratislav Mynář a Jaroslav Tvrdík prohlásili, že Če-ťiang patří k nejrychleji se rozvíjejícím provinciím a přejí si, aby se rychle rozvíjela spolupráce ve všech oblastech. Zvou čeťiangské společnosti, aby tu investovaly, a čeťiangské obyvatele, aby naši zemi navštívili," překládá z čínského tisku sinolog Filip Jirouš z projektu Sinopsis.

Lucie Sýkorová pro Ústav nezávislé žurnalistiky