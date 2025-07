Chystá se průlomová mise na Mars. Co o ní zatím víme?

18. 7. 2025 – 12:21 | Zpravodajství | Alex Vávra

Evropská kosmická agentura zvažuje ambiciózní misi na Mars, která by mohla zásadně zvýšit bezpečnost budoucích astronautů. Projekt M-MATISSE, vedený britskými vědci, má poprvé komplexně prozkoumat marťanské kosmické počasí a odhalit, jak sluneční vítr ovlivňuje atmosféru i povrch Rudé planety.

Mars přitahuje pozornost lidstva už desetiletí, ale poslat na něj lidskou posádku zůstává výzvou plnou neznámých. Jedním z největších rizik, které na Rudé planetě čeká, je tzv. kosmické počasí – tedy proudy částic a radiace ze Slunce, které mohou ohrozit nejen techniku, ale i zdraví astronautů. Evropská kosmická agentura nyní zvažuje misi, která by mohla tuto hrozbu lépe poznat a předvídat. Projekt má název M-MATISSE a jeho ambice nejsou malé: poprvé v historii kompletně zmapovat vliv slunečního větru na atmosféru Marsu.

Za celým návrhem stojí Spojené království, které by v případě schválení nejen vedlo mezinárodní tým vědců, ale zajišťovalo by také veškeré přístroje pro měření částic a správu vědeckého datového centra. Cílem je nejen získat cenné informace, ale také vytvořit základy pro bezpečné přistání lidí na Marsu v příštích desetiletích.

Dva robotičtí průzkumníci s rozdílnou misí

M-MATISSE plánuje vyslat na oběžnou dráhu Marsu dvě identické sondy. Každá z nich ponese stejnou sadu vědeckých nástrojů, ale každá se bude pohybovat v jiné části marťanského prostoru. První sonda, pojmenovaná Henri, bude operovat přímo v plazmovém prostředí Marsu, zatímco druhá, nazvaná Marguerite, zamíří do vzdálenější oblasti, kde dominuje sluneční vítr – tedy do tzv. ocasu planety, který je dosud jen minimálně prozkoumán.

Díky této dvojici bude možné Mars pozorovat současně z různých míst a získat tak ucelený obraz o tom, jak sluneční částice a radiace pronikají marťanskou atmosférou, jaký mají vliv na její jednotlivé vrstvy – od magnetosféry přes ionosféru až po termosféru – a jak zasahují až k povrchu planety. Mise bude také sledovat podmínky v nižší atmosféře a měřit úroveň radiace, což je klíčové pro budoucí pobyt člověka na Marsu.

Kosmické počasí jako klíč k obyvatelnosti Marsu

Podle vědkyně Beatriz Sánchez-Cano z University of Leicester, která stojí v čele vědeckého týmu, M-MATISSE nabídne vůbec první ucelenou charakteristiku dynamiky marťanského systému ve všech výškách. Ukáže, jak se energie ze slunečního větru pohlcuje v atmosféře, jak ovlivňuje chemické a fyzikální procesy, a především jak působí na povrch Marsu.

Tyto informace nejsou důležité jen pro ochranu techniky. Pokud se má Mars stát cílem lidské expedice, musí být známo, jak záření ovlivňuje lidské zdraví i životní podmínky. Právě M-MATISSE by mohl pomoci vytvářet předpovědi nebezpečného kosmického počasí podobně, jako to děláme na Zemi. A jak ukazuje zkušenost z pozemských družic, právě včasná varování často rozhodují o bezpečnosti celé mise.

Projekt M-MATISSE je momentálně jedním ze tří finalistů výběrového řízení ESA na tzv. střední vědeckou misi. Rozhodnutí o tom, který z projektů dostane zelenou, by mělo padnout do poloviny roku 2026. Pokud bude M-MATISSE vybrán, otevře se cesta nejen k hlubšímu porozumění Marťanskému klimatu, ale také k bezpečnější budoucnosti lidského průzkumu vesmíru. A Spojené království by v tom hrálo klíčovou roli.