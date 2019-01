Česko opět otevře ambasádu v Singapuru. Je tam řada příležitostí, zdůraznil Babiš

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Česko znovuotevře ambasádu v Singapuru. Premiér Andrej Babiš (ANO) při dnešním projevu na úvod podnikatelského fóra v Singapuru řekl, že se na tom v pondělí shodl s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (ČSSD). Ten prohlásil, že zastupitelský úřad by mohl být otevřen ještě letos. Babiš zdůraznil, že česko-singapurské vztahy netíží žádné problémy a Praha podporuje rychlou ratifikaci loňské dohody Evropské unie a Singapuru o partnerství, spolupráci, volném obchodu a ochraně investic, ze které podle něj bude těžit i Česko.

Babiš v pondělí po úvodním dni návštěvy v Singapuru řekl, že si o zřízení ambasády s Petříčkem promluví po návratu do Prahy, nakonec ale věc vyřešili na dálku. Velvyslanectví v Singapuru bylo zrušeno v roce 2008 a zastupováním českých zájmů je nyní pověřeno velvyslanectví v Indonésii. V Singapuru nyní působí honorární konzul Kwee Liong Seen, se kterým dnes Babiš posnídal.

Petříček uvedl, že už loni v prosinci předložil variantu otevření generálního konzulátu v Singapuru místo velvyslanectví. "Nicméně je možnost hovořit i o velvyslanectví, bude to také otázka financí," řekl. Věc chce s premiérem a ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) probrat po Babišově návratu. "Výhledově bychom během jednoho roku mohli to zastoupení určitě otevřít. Jsem přesvědčen, že během letošního roku by to mohlo být, bude záležet ale na financích," dodal.

Český premiér v úvodu své týdenní návštěvy v Asii několikrát označil Singapur za obchodní bránu na kontinent a zdůraznil, že region nabízí řadu podnikatelských příležitostí. Dnes má i kvůli tomu v plánu setkání s ministrem financí asijského státu Heng Swee Keatem a ministrem zahraničí Vivianem Balakrishnanem.

V této zemi je dobré se ukázat, míní ministryně

Na podnikatelskou misi, která pod vedením viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Stanislava Kázeckého doprovází politickou delegaci, zamířili zástupci 42 českých firem. Ministryně průmyslu Marta Nováková dnes řekla, že Singapur jí z podnikatelského hlediska připomíná Izrael. "Izraelští podnikatelé byli připraveni na ty naše, předpokládám, že tady to bude také tak. Předpokládáme, že singapurská strana bude mít nachystané adekvátní složení své delegace," řekla.

Nováková dodala, že v Singapuru "se byznys dělá dobře", takže se vyplatí se v zemi ukázat. "Minimálně kvůli tomu, že se člověk může poučit, najít partnery. V Singapuru je také řada obchodních společností, které dovážejí zboží, které potom reexportují. Pro naše podnikatele je dobré najít jednoho velkého partnera, který pomůže to zboží dostat do dalších zemí," uvedla Nováková.