Česká televize dnes otevře návštěvníkům studia v Praze, Brně a Ostravě
30. 8. 2025 – 11:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Česká televize dnes otevře návštěvníkům svá studia v Praze, Brně a Ostravě.
Zájemci si budou moci projít zákulisí televize, kde vznikají pořady pro děti i dospělé, setkat se s moderátory, herci, tvářemi zpravodajství či sportovními komentátory. Den otevřených dveří začne v 09:00.
V Praze budou připraveny tři prohlídkové trasy a jedna speciální bezbariérová. Jedna z tras zavede návštěvníky do zákulisí populárních pořadů StarDance či Peče celá země, prohlédnout si budou moci také dekorace Studia Kamarád či Kouzelné školky. Jiná trasa ukáže Studio 6, dekorace Zpráviček, kostýmy Událostí i zpravodajský velín, kde se připravuje kontinuální zpravodajství.
Nebude chybět doprovodný venkovní program, který nabídne mimo jiné koncert kapely Bombarďák, taneční školu s Adrianou Maškovou a Jakubem Mazůchem nebo vědecké pokusy Vladimíra Kořena ze Zázraků přírody.
V Brně se návštěvníci mohou těšit na prohlídku studií, zpravodajského newsroomu i technického zázemí. Připraven bude také AZ-kvíz s Alešem Zbořilem.
V Ostravě ukážou studio, kde vznikají Události v regionech, nebo prostor, kde se natáčí pořady Dobré ráno, Sama doma a Na stopě. Nebudou chybět setkání s tvůrci pořadů, kuchařská show či dětský program v přilehlém Husově sadu.
Podrobné informace o programu jsou na webu České televize.