Česká pošta rozšířila testování mobilní pošty do dvou obcí na Trutnovsku

Česká pošta dnes rozšířila testování mobilní pošty do dvou obcí na Trutnovsku. Poštovní dodávka začala jezdit do Vlčic u Trutnova a do Libňatova, přičemž kamenné pobočky v obcích zůstaly zavřené. Od pondělí 6. května tříměsíční zkušební provoz mobilní pošty je ve třech obcích na Rychnovsku, a to v Černíkovicích, Lukavici a v Liberku. Ve třech obcích na Hradecku pošta testování mobilní pošty kvůli odporu starostů musela před týdnem odložit.

"Od 6. května testujeme další využití potenciálu mobilních pošt, a to v obcích, kde sice kamenná pobočka existuje, ale vzhledem například ke zkráceným úvazkům, dovoleným nebo nemoci jsou poštovní služby poskytovány na základní úrovni," uvedl dříve mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Některým starostům se testování nelíbí, mají obavu, že se pošta u nich po zkušebním provozu rozhodne nahradit kamennou pobočku mobilní poštou. Na Hradecku proto dvě ze tří vesnic odmítly dát České poště povolení k záboru obecních prostor pro stání poštovního vozu. "Je to cílený krok, jak kamenné pobočky zlikvidovat," řekl dříve ČTK starosta Blešna na Hradecku Miloš Buroň (nezávislý). Ani starostovi Vlčic Petru Nesládkovi (Pro občany Vlčic) se záměr nelíbí. "Beru to jako zkušební provoz a budu dělat všechno pro to, aby tady kamenná pobočka zůstala," uvedl starosta pro Lidové noviny. Pokud by se to nepodařilo, chce se zastupiteli jednat o možnosti převzetí pobočky v režimu pošta Partner, kdy provoz zajišťuje obec. Česká pošta podle mluvčího rušení poboček, kterých je nyní 2900, neplánuje. Uvedl, že z pohledu legislativy jsou kamenná pobočka, pošta Partner nebo mobilní pošta na stejné úrovni. Po vyhodnocení tříměsíčního zkušebního provozu by se pošta měla rozhodnout, zda zachová kamennou pobočku nebo v obci zavede mobilní poštu. Vitík uvedl, že v budoucnu by mobilní pošta mohla nabízet služby Czech Pointu, který na pobočkách v menších obcích není. Mobilní pošty by mohly poskytovat i vybrané služby Úřadu práce ČR. Pojízdné pošty Česká pošta obnovila na podzim roku 2020 v reakci na epidemii covidu. Mobilní pošta měla především zajistit služby v místech, kde by byla pobočka pošty dočasně uzavřena, například kvůli nákaze koronavirem nebo při rekonstrukci. Mobilní pobočky pošta hodlala využívat i v oblastech, kde poštovní pobočka vůbec není. Česká pošta loni v červenci kvůli úsporám zrušila v zemi téměř 300 poboček, zůstalo jich 2900, propustila zhruba 1500 lidí. Loni hospodařila se ztrátou tři čtvrtě miliardy korun.