17. 2. 2026 – 17:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Česká měna dnes oslabila k euru i dolaru
Česká měna dnes oslabila k euru i dolaru.

K 17:00 si koruna pohoršila oproti předchozímu závěru k euru o dva haléře na 24,28 Kč/EUR a k dolaru o sedm haléřů na 20,54 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.

Kurzy koruny k euru i americkému dolaru kolísají v posledních týdnech o desítky haléřů. K euru byl například na začátku ledna kurz od začátku roku nejníže, a to na 24,15 Kč/EUR. Nejvyšší byl koncem ledna, kdy dosáhl 24,42 Kč/EUR.

K dolaru byla koruna nejsilnější na konci ledna s kurzem 20,13 Kč/USD. Nejslabší byla zhruba v polovině ledna, kdy se kurz vyšplhal až na 20,95 Kč/USD.

Kurz české měny:

 

Předchozí závěr

Dnes kolem 17:00

Kč/EUR

24,26

24,28

Kč/USD

20,47

20,54

Zdroj: Patria Online

