Česká měna dnes oslabila k euru i dolaru
17. 2. 2026 – 17:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Česká měna dnes oslabila k euru i dolaru.
K 17:00 si koruna pohoršila oproti předchozímu závěru k euru o dva haléře na 24,28 Kč/EUR a k dolaru o sedm haléřů na 20,54 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.
Kurzy koruny k euru i americkému dolaru kolísají v posledních týdnech o desítky haléřů. K euru byl například na začátku ledna kurz od začátku roku nejníže, a to na 24,15 Kč/EUR. Nejvyšší byl koncem ledna, kdy dosáhl 24,42 Kč/EUR.
K dolaru byla koruna nejsilnější na konci ledna s kurzem 20,13 Kč/USD. Nejslabší byla zhruba v polovině ledna, kdy se kurz vyšplhal až na 20,95 Kč/USD.
Kurz české měny:
|
Předchozí závěr
|
Dnes kolem 17:00
|
Kč/EUR
|
24,26
|
24,28
|
Kč/USD
|
20,47
|
20,54
Zdroj: Patria Online