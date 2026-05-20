Ornella Koktová: Bouři kritiky má na háku, své děti i po skandálu s klidem zveřejňuje dál
20. 5. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Ponaučení nebo změna přístupu u Ornelly, která je přesvědčená, že neudělala špatně vůbec nic, zjevně nehrozí.
Nulová změna. Zhruba tak by se dalo zhodnotit chování Ornelly Koktové, která už několik týdnů čelí ostré kritice a zvýšené mediální pozornosti poté, co na veřejnost uniklo video, na němž její manžel nemanžel extrémně sprostě řve na své malé děti.
Ornellina obrana je jasná a jednoduchá: Bylo to už dávno, nic se nestalo, copak jste nikdy nezakřičeli na své děti?
Inu, ne s takovým výrazivem, jaké z rukávu bez uzardění vysypal Kokta. Ale pointa je taková, že Ornella docela očividně nechápe, že problém jako takový není vynadat ratolestem, ale skutečnost, že to opravdu silně vypadalo, že jsou na podobné scény děti tak zvyklé, že už je to vlastně ani nevyvádí z míry.
Stejně často se také začaly ozývat hlasy, že možná není nejlepší nápad své malé děti bez souhlasu a bez ptaní používat jako kulisy do všech možných pořadů a při budování impéria na sociálních sítích, protože to nechává velmi silnou digitální stopu, za kterou pak při dospívání a v dospělosti mamince její potomci opravdu nemusí poděkovat.
„Rodič by měl ochraňovat soukromí dítěte a zajistit bezpečný vztah s ním bez jakýchkoliv dalších podmínek. Pokud přímo ten rodič připravuje nějaký pořad na sociální síti nebo v televizi, tak se tam míchají dvě role, role rodiče a role producenta. A to není dobře. Rodič by měl vždy upřednostnit zájmy dítěte a ne zájmy hypotéky, svého konta a podobně,“ uvedl psycholog Jan Beer pro eXtra.cz.
„Je určitě fajn, když matka dává pozor na své vlastní duševní zdraví, bylo by ale také dobré myslet na duševní zdraví svých dětí. Jinak by to mohlo vyznít pokrytecky. Radil bych uvědomit si, že takto pravidelně natáčení potomci mohou být vystaveni kyberšikaně, šikaně ve škole a podobně. Účastí v takových projektech mohou slavní rodiče své děti vystavit obrovskému riziku, že si do dospělosti ponesou psychické následky a traumata,“ vysvětlil.
„Nikdo, a už vůbec ne rodič, nemá právo dítě dostat do jakéhokoli ohrožení. Z mého pohledu je propůjčování dětí do takových kontroverzních projektů opravdu pro vývoj dítěte krajně nebezpečné,“ dodal jasně.
Jenže Ornelle je nějaká dlouhodobá újma naprosto šumafuk. Rychlý pohled na její sociální sítě odhalí, že své děti naprosto bez problémů používá a vystavuje dál, jak jen může.
Mimořádně bizarně pak působí její nedávný požadavek médiím, aby na fotkách jejím dětem dávala černé pásky přes oči. Ona sama ale necítí sebemenší potřebu to provádět také.