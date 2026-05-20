Izraelský ministr zahraničí dnes s Macinkou projedná spolupráci i aktuální krize
20. 5. 2026 – 6:14 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou (Motoristé) jednat o prohloubení ekonomické spolupráce i o aktuálních krizích v regionu Blízkého východu a jejich dopadu na Evropskou unii.
Následně se Saar na Pražském hradě setká s prezidentem Petrem Pavlem.
Saar byl na návštěvě Česka už letos v lednu. Po společném jednání tehdy Macinka řekl, že pod současnou vládou Andreje Babiše (ANO), složenou z ANO, SPD a Motoristů, bude pokračovat a sílit tradiční přátelství České republiky s Izraelem. Saar uvedl také, že pod novou vládou v Česku se mohou vzájemné vztahy posunout na novou úroveň.
Na reciproční návštěvě Izraele byl Macinka v polovině dubna, kromě Saara ho přijal i izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Izraelský předseda vlády českého ministra při setkání označil za příkladného představitele přátelství mezi Českem a Izraelem.
Dnešní setkání Saara a Macinky má podle ministerstva zahraničí navázat na dubnovou cestu, kdy se ministři shodli na vytvoření společné komise. Jejím cílem je posilovat vzájemný obchod a spolupráci včetně zdravotnictví nebo kyberbezpečnosti.
Tématem jednání by mohl být i přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Macinka v dubnu řekl, že by diskusi o možném přesunu rád znovu otevřel. Minulý týden při představení svých poradců pak uvedl, že tato otázka možná na jednání se Saarem zazní, není ale jednoduchá.
Mezi poradci českého ministra je i bývalá velvyslankyně ČR v Libanonu či Sýrii Eva Filipi, o které Macinka loni v prosinci řekl, že její znalost a zkušenost může být zásadní právě v procesu přesunu českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Součástí delegace izraelského ministra jsou i desítky firem. Saar má dnes společně s Macinkou na programu i zahájení česko-izraelského podnikatelského fóra.