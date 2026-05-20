Za cenu dvou káv zostudí i pětkrát dražší konkurenci. Action prodává značkovou supervýkonnou nabíječku

20. 5. 2026 – 7:18 | Magazín | BS

Univerzální dvouportová nabíječka disponuje obrovským výkonem a navíc vyjde jen na pár korun. Tohle se Actionu povedlo.

Všimli jste si, že výrobci nějak přestali mít ve zvyku přidávat k novým telefonům nabíječky? Počítá se zkrátka s tím, že máte svoji. A když se zalíbíte bohům, v balení občas najdete kabel, ale nabíječku jako takovou už opravdu málokdy. 

Nezbývá tak než pořídit vlastní. A když už, tak pořádně – co takhle nějakou s více porty, která zvládne nabít nejen telefon?

Pokud jste se automaticky zarazili, že dobře, ale zase přeci nechceme za prostou nabíječku vysolit horentní sumy, máte úplnou pravdu – multifunkční nabíječky s vysokým výkonem umí stát už docela hodně. Jenže v Actionu se právě objevil technologický klenot, který všechny starosti řeší raz dva.

2portová nabíječka Sitecom GaN3 totiž vévodí regálům oblíbeného diskontního řetězce s cenovkou hraničící s vtipem: 190 korun.

Při nákupu levné elektroniky se samozřejmě nelze vyvarovat jisté skepsi, jenže v tomto případě se díváme na čistou definici tradičního přísloví o spoustě muziky za málo peněz. Za cenu levného oběda či dvou trochu povedenějších káv totiž dostanete moderní technologii GaN, dva porty a nabíjecí výkon 65 W, což je oproti drtivé většině levného příslušenství úplně jiná liga.

Takový výkon bez nejmenších problémů utáhne moderní kancelářské notebooky (například MacBooky od Applu nebo běžné pracovní laptopy s Windows nabíjené přes USB-C).

Nabíječka je navíc vybavena dvěma porty. V praxi to znamená, že můžete přijet na hotel, z jedné malé krabičky napájet svůj notebook a do druhého portu píchnout telefon, který se díky podpoře rychlonabíjení dobije za pár desítek minut. To vše s jedním zařízením, které v batohu neváží skoro nic.

 O výhodnosti nabídky se ostatně můžete velmi snadno přesvědčit sami – však zkuste vyhledat víceportovou 65W GaN nabíječku na stránkách velkých obchodů s elektronikou (ano, klidně třeba na Alze) a zjistíte, že se ceny většinou pohybují v řádu dvou až pětinásobku.

A to už zkrátka stojí za zvážení.

Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

