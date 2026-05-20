Slováci udolali Slovince 5:4 po nájezdech, na MS vyhráli i třetí zápas
20. 5. 2026 – 1:06 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa ve Fribourgu ve skupině B Slovinsko 5:4 po samostatných nájezdech. Po úspěchu proti Norsku a Itálii vyhráli i třetí zápas na šampionátu.
S osmi body jsou druzí za stoprocentní Kanadou, český tým je o další bod třetí. Slovinci vyrovnali z 2:4, v čase 59:29 poslal zápas do prodloužení Rok Tičar, jenž si dnes připsal tři body za dva góly a nahrávku. Nájezdy rozhodl Kristián Pospíšil.
Favorizovaní Slováci ovládli první třetinu na střely na branku drtivě 21:7. Navíc je už po 80 sekundách poslal do vedení Liška. Jenže pak nevyužili minutovou přesilovku pět na tři, sami naopak nabídli stejnou výhodu soupeři a Ograjenšek po pěkné souhře vyrovnal. V 19. minutě však vrátil Slovákům vedení Chromiak.
Po 77 sekundách ze druhé části bylo znovu vyrovnáno, když Tičar využil zakrytého výhledu gólmana Gajana. Za stavu 2:2 český strážce slovinské branky Horák fantasticky zareagoval při šanci Chromiaka, protože vykopl kotouč na tyčku, jen o chvilku později ale máchl lapačkou do prázdna při Mešárově pokusu a Slováci znovu vedli.
V polovině základní doby navíc útočník extraligového Liberce Faško-Rudáš zvýšil už na 4:2. Jenže Slovinci se nevzdali a stejně jako při vítězném duelu s Čechy ukázali velkou bojovnost. Drozg je ve 38. minutě vrátil do hry využitou přesilovkou. Ve třetí třetině Gajana nejprve zachránila branková konstrukce, ale v závěru se při hře bez gólmana prosadil Tičar a vyrovnal.
V prodloužení měli velké šance střelec vítězného gólu proti Česku Mahkovec, pak také Kuralt, na druhé straně Crnovič placírkou vystrašil Horáka, ale přes několik šanci dospěl duel až do nájezdů. V nich ještě Tičar odpověděl na úspěšný Okuliarův pokus ze druhé série, ale ve čtvrté se prosadil suverénně Kristián Pospíšil, Sabolič neuspěl a Mešár potvrdil druhý bod pro Slováky.