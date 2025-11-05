Češi ročně utratí 28 miliard za padělky. V ohrožení jsou zdraví i státní rozpočet
5. 11. 2025 – 9:02 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Falešné kabelky, luxusní značky z internetu i nebezpečné léky. Padělky zaplavují český trh v rekordním množství a stát kvůli nim přichází o miliardy. Podle právníků i ekonomů nejde o drobnou kriminalitu, ale o rozsáhlý byznys, který může ohrožovat zdraví lidí i ekonomiku.
Padělky za miliardy a neviditelný byznys
Každý rok utratí Češi podle nové analýzy nejméně 28 miliard korun za padělané zboží. A nejde jen o trička z tržnic nebo levné kopie značkových kabelek. „Trh s padělky představuje stovky tun různorodého zboží s obratem odpovídajícím menšímu průmyslovému odvětví. Zahrnuje i zdravotnické potřeby, náhradní díly do aut, náplně do elektronických cigaret nebo léky a potraviny,“ uvedla Markéta Shubik z právní kanceláře Shubik & Partners, která analýzu zpracovala.
Prodej falešného zboží není jen problémem pro značky, které přicházejí o své zisky. Podle odborníků jde i o vážnou hrozbu pro běžné zákazníky. Padělané léky, kosmetika nebo elektronika často neprocházejí žádnou kontrolou a mohou být přímo nebezpečné. „Setkáváme se s padělky, které jsou skutečným rizikem pro zdraví lidí. Obsahují toxické látky, nadlimitní množství účinných složek nebo naopak nedosahují deklarované kvality,“ potvrzuje Shubik.
Ztráty pro stát, zisky pro podvodníky
Na obchodu s padělky netratí jen zákazníci. Kvůli nelegálnímu trhu přichází český stát každoročně o 13,7 miliardy korun na daních, z toho téměř šest miliard na DPH. A to je jen špička ledovce – připočíst je třeba i výpadky z cla, daně z příjmu a sociálních odvodů.
Do boje s padělky se zapojují celníci, Česká obchodní inspekce, Státní ústav pro kontrolu léčiv i potravinářská inspekce. Jen v roce 2024 podle Generálního ředitelství cel byla hodnota zadrženého zboží v trestním řízení 523 milionů korun. „Zajištěno bylo téměř třicet tisíc kusů padělků. V cenách originálů jejich hodnota dosahovala téměř 98 milionů korun. Šlo především o textilní výrobky a výrobky pro děti jako hračky a hry,“ uvedl František Kotrba z České obchodní inspekce.
Podle mezinárodní asociace React tvoří padělky zhruba 3,3 procenta hodnoty českého maloobchodu. I přes časté kontroly se tak podaří zachytit jen malou část zboží, které proudí do země.
Tržnice jako ráj padělků
Nejviditelnější důkazy o rozsahu problému přinášejí kontroly v pražské tržnici SAPA. Celníci zde mezi lety 2022 a 2025 našli padělky v 97 procentech případů – a to napříč celým sortimentem.
„Jde o problém systémový, který samotné zvýšení počtu kontrol nevyřeší. Musí jít ruku v ruce s odpovědností provozovatelů tržnic a důslednějším dohledáním původu zboží i finančních toků,“ upozorňuje Markéta Shubik.
Podle Pavla Březiny z Hospodářské komory navíc stát nese i vysoké náklady na prosazování práva, skladování a likvidaci zajištěného zboží. „Bez jasně stanovené odpovědnosti provozovatelů tržnic a přijetí systémových opatření se situace nezlepší,“ říká.
Zatímco zákazníci hledají výhodné nabídky, padělky se dál prodávají téměř bez překážek – a z levného nákupu se tak může snadno stát draze zaplacené riziko.