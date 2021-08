Červenec 2021 byl nejteplejší měsíc na Zemi od začátku měření, hlásí NOAA

Uplynulý červenec byl celosvětově nejteplejším měsícem v dosavadní historii měření, které provádí americký Národní úřad pro oceány a atmosféru (NOAA).

„Červenec je obvykle globální nejteplejším měsícem v roce. Letošní červenec ale překonal všechny předcházející a byl nejen nejteplejším červencem vůbec i nejteplejším měsícem, jaký jsme dosud zaznamenali,“ cituje web NOAA ředitele NOAA Ricka Spinrada.

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) provádí měření od roku 1880, tedy 142 let.

Podle dat, zveřejněných ve zprávě NOAA, kombinovaná teplota povrchu souše a oceánů v letošním červenci dosáhla 16,7 stupně Celsia. To je o 0,93 stupně Celsia víc než průměr v minulém století, který má hodnotu 15,77 stupně.

Červenec 2021 o 0,01 stupně Celsia předstihl dosavadní rekord, který držel červenec 2016 a která byl vyrovnaný v červenci 2019 a 2020.

Někdo to rád horké, ale...

Služba Evropské unie pro změnu klimatu Copernicus (C3S) však dospěla k jinému výsledku. Z jejích měření vyplynulo, že červenec 2021 byl až třetím nejteplejším červencem.

Malé odchylky institucí měřících a vyhodnocujících teploty jsou ale obvyklé.

Měření NOAA i C3S však zapadají do obrazu, který vykreslila zpráva zveřejněná v pondělí zveřejnil Mezivládním panelem pro změny klimatu (IPCC),

Ze zprávy, na které se podílelo 234 autorů z 39 států a která zpracovává výsledky téměř 1400 studií, vyplývá, že už počátkem třicátých let tohoto století, ale nejdéle do dvaceti let, se planeta ohřeje o 1,5 stupně Celsia proti předindustriální úrovni. Překročení této mety spustí nezvratné změny po celém světě, jakými jsou tání a růst hladiny oceánů a moří.

Zpráva připomíná, že naposled dosahoval povrch planety nynějších teplot před 125 tisíci lety. Tehdy byla hladina oceánů a moří o 5 až 10 metrů výš. Zátěž CO 2 v ovzduší byla na dnešní úrovni před 4,1 milionu let. V té době byly hladiny dokonce o dvacet metrů výš.

Národní úřad pro oceány a atmosféru ve své grafice spojuje s rostoucími teplotami extrémní klimatické jevy.

V letošním červenci panovaly nadprůměrné teploty v červenci zejména na severní polokouli, kde byly vyšší o 1,5 stupně Celsia než průměr za dvacáté století. V Evropě, jak vyplývá z grafiky NOAA, byl červenec 2021 druhý nejteplejší po červenci 2018.

Lucifer straší a spaluje

Vlna veder se přes Evropu valí také v srpnu. Na Sicílii tuto středu naměřili patrně nejvyšší teplotu, která kdy byla v Evropě zaznamenána, a to 48,8 stupně Celsia.

Příčinou mimořádně teplého počasí je tlaková výše nad severním pobřežím Afriky a Středozemním mořem Lucifer, která vysílá horký vzduch i s pouštním prachem nad jižní Evropu.

V minulých dnech decimovala vedra a požáry Řecko a jih Itálie, o víkendu se nejvyšší teploty přesunuly na jih Pyrenejského poloostrova. Ve vnitrozemí španělské Andalusie místy teploty stoupaly nad 45 stupňů.