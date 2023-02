NYT dal k soudu netransparentní komunikaci von der Leyenové s Pfizerem

Americký deník The New York Times (NYT) se obrátil na nejvyšší soud Evropské unie ve snaze získat textové zprávy, které si předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová posílala se šéfem farmaceutické společnosti Pfizer Albertem Bourlou.

Žaloba byla podána 25. ledna, detaily však zatím Soudní dvůr EU neposkytl, zjistil web Politico.

Odhalení komunikace mezi von der Leyenovou a Bourlou by mohlo objasnit pozadí nákupů vakcín proti covidu-19, kterých EU od dané společnosti objednala stovky milionů. O SMS zprávách se již delší dobu mluví v souvislosti s obřím kontraktem z května 2021, jehož uzavření reagovalo na problémy s jiným dodavatelem - firmou AstraZeneca. Nákup osobně dojednávala předsedkyně EK, unijní exekutiva nicméně ohledně její komunikace s Bourlou podle Politico mlží.

Deník NYT chce soud přesvědčit, že komise má zákonem danou povinnost zprávy zveřejnit, píše Politico, kterému podrobnosti sdělily dva nejmenované zdroje obeznámené s případem. Americký list věc odmítl podrobněji komentovat a EK údajně nereagovala na žádost o vyjádření.

Na komunikaci mezi von der Leyenovou a Bourlou upozornil právě NYT, když těsně před podpisem uvedené smlouvy o dodání až 1,8 miliardy dávek vakcíny vydal reportáž, kde popsal její dojednávání. Dvojice si podle ní volala a vyměňovala zprávy asi měsíc, přičemž tato „osobní diplomacie sehrála v dohodě velkou roli“.

Obsah zpráv a telefonátů ale není známý, stejně jako finanční stránka kontraktu. Tématu se věnuje také reportér rakouského webu netzpolitik.org Alexander Fanta, kterému komise v reakci na žádost o SMSky odpověděla, že žádné takovéto materiály neexistují. Novinář se pak obrátil na unijní ombudsmanku Emily O’Reillyovou, která konstatovala, že EK ve věci nepostupovala správně, neboť výslovně nepožádala kancelář předsedkyně o dohledání textových zpráv.

K těm se nedostal ani Evropský účetní dvůr (ECA), který po loňském auditu nákupu covidových vakcín oznámil, že komise ani nevysvětlila, proč požadované informace o vyjednáváních neposkytuje. Eurokomisařka Věra Jourová předtím podle Politico naznačila, že zprávy mohly být odstraněny.

„Tohle je velká, velká věc. Mohl by to být největší spor ohledně transparentnosti v EU za poslední dekádu,“ reagoval Fanta na zprávu o žalobě NYT. Unijní právo podle něj dává občanům EU možnost nahlédnout do jakýchkoli oficiálních dokumentů „nehledě na médium“. „Zákony ve skutečnosti mluví jasně: Jde o jakékoli dokumenty, které EU má, nikoli jen ty, které se rozhodnou archivovat. Komise se snaží jít proti právní gravitaci,“ napsal Fanta.