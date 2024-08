Britská vláda zvažuje zákaz kouření na zahrádkách barů či v parcích

Britská vláda zvažuje zákaz kouření na zahrádkách hospod, ve venkovních restauracích, poblíž nemocnic či na sportovištích.

Plán byl již součástí zákona na omezení tabáku zejména pro mladé Brity, ale po zvolení parlamentu v novém složení se zákon vrátil na začátek legislativního procesu. Teď by se o přísnějších pravidlech mohlo opět hlasovat, píše zpravodajský server BBC či The Sun. Zaměření na prevenci kouření a zmíněný plán později potvrdil labouristický premiér Keir Starmer.

"Chci všem připomenout, že kouření si ročně vyžádá 80.000 životů. Jsou to úmrtí, kterým lze předejít, a je to také ohromná zátěž pro (britský zdravotnický systém) NHS a je to také zátěž pro daňové poplatníky," řekl Starmer na dotaz novinářů k reformě. Potvrdil, že ji kabinet opravdu má v plánu. Vláda podle Starmera zveřejní detaily k reformě později.

Tato opatření jsou navrhována jako součást zpřísněné verze zákona o tabáku a vapování z minulého vládního období, který by zakázal prodej tabáku všem osobám narozeným v lednu 2009 a později. Právní předpisy, které by postupně zvyšovaly minimální věk pro nákup tabákových výrobků, v projevu při zahájení zasedání parlamentu ohlásil jménem vlády král Karel III.