Bouřlivák Matouš Rajmont dostal trest za vymlácené kadeřnictví. Vysmál se mu

4. 7. 2025 – 6:33 | Magazín | Jana Strážníková

Temperamentního zuřivce dostihla spravedlnost, moc vrásek mu ale nenadělala.

Herec a boxerský promotér Matouš Rajmont se v médiích v poslední době objevoval především kvůli dvěma věcem: Ostré kritice boxerských výkonů Jaromíra Soukupa a také kvůli soudům po jeho gangsterském extempore s baseballovou pálkou.

Připomeňme, že Rajmontovi bouchly saze po obchodněpartnerských neshodách, v říjnu roku 2023 naběhl s pálkou do kadeřnictví, o jehož spoluvlastnictví se přel, rozmlátil ho a polil barvou, čímž způsobil škodu necelých sto tisíc korun. Protože proč ne.

Podobné jednání mělo pochopitelně právní dohru. Rajmont se nevykrucoval, přiznal vinu, dohodl se na vyrovnání a uhradil škodu, řešily se tedy už jen dvě věci: Poškození cizí věci a nebezpečné vyhrožování.

Za první přečin přišla pokuta ve výši 22,5 tisíce korun a zabavení pálky. Druhý přečin se nepodařilo prokázat, protože se sice ví, že Rajmont dělal ramena a prohlásil nějakou tu výhružku, ale sami poškození nakonec přiznali, že ho nebrali vážně.

Provinilec si z trestu moc těžkou hlavu nedělá: „Mohl bych prodávat pálky s písmeny MR jako svůj merch,“ smál se v reakci na skutečnost, že jeho pálka propadla státu.

Odvolávat se nehodlá: „Proč taky? Když mi moje advokátka zavolala, že mi sebrali baseballku, tak jsem se zasmál. Tak si koupím novou, lepší,“ řekl pro eXtra.cz.

„Co se stalo, to se stalo. Nic jsem neukradl, nikomu neublížil. Asi jsem to šel udělat z nějakého důvodu. Rozbil jsem v podstatě jen své věci,“ dodal.

„Pro mě bylo podstatné to, že mě zprostili obžaloby kvůli nebezpečného vyhrožování. Bezpečně jsem věděl, že jsem se toho nedopustil. U prvního soudu jsem tomu majiteli řekl, ať to tedy zkusí doložit. Vypadali kvůli tomu komicky. A evidentně se jim to nepodařilo prokázat, když to soud shodil. Věděl jsem, že tohle jsem neprovedl,“ kvituje rozhodnutí Rajmont.

Nápravný účinek se nicméně nedostavil: „Dělám věci podle svého spravedlivého uvážení. Když mě někdo podělá, tak to řeším. Vůbec toho nelituju, nemám pocit, že jsem něco udělal špatně. Kdybych to měl udělat znovu, tak to asi udělám,“ zakončil.