Bouře Eunice bušila do Evropy. Videa zachytila její děsivou sílu

Atlantická bouře Eunice, která se v pátek přehnala přes západní Evropu a v noci na sobotu zasáhla i Česko, za sebou zanechala značné škody a mrtvé.

Vichr strhával střechy, vyvracel stromy z kořenů, komplikoval dopravu a přerušil dodávky elektřiny. V Evropě je zatím evidováno 11 obětí přírodního živlu.

U jižního pobřeží Anglie, na ostrově Wight, naměřili vítr o rychlosti 196 kilometrů v hodině. Je to nejsilnější vítr, jaký byl kdy zaznamenán v Anglii zaznamenán.

86,000 people are currently watching a live stream of a guy shouting GO ON THEN at pilots trying to land planes at Heathrow in #StormEunice pic.twitter.com/Oxa80Vtgeo — Tom Hourigan (@TomHourigan) February 18, 2022

V Londýně vichr roztrhal část střešního pláště víceúčelové O2 areny, která stojí uvnitř Dómu milénia – největší samostatně zastřešené stavby světa.

More and more of the Dome is being shredded pic.twitter.com/EUgyH2ryvK — Ben Hubbard (@BJFHubbard) February 18, 2022

V kontinentální Evropě zaznamenali nejsilnější vítr na severu Německa. Bouře, nazývaná Němci Zeynep, přinesla vítr o rychlosti přesahující 140 kilometrů v hodině.

These people get blown over by the wind as Storm Eunice batters people to the ground in Croydon, South London.#StormEunice pic.twitter.com/ZUM63K93Ae — talkRADIO (@talkRADIO) February 18, 2022

V Česku bylo v sobotu ráno po nočním vichru bez elektřiny přes 26 000 domácností. Hasiči zasahovali od půlnoci do sobotního poledne u 636 událostí souvisejících s větrem.

Tomu se říká jízda. Vítr nám zase zesílil a my se ještě nezastavili. Od páteční 22.h. do sobotní 11.h. evidujeme 86 událostí v souvislosti s větrem. Nejhorší situace je na Pardubicku. Je to jako přes kopírák - spadlý strom, utržená střecha, držte se a my jedeme dál, pomáhat VÁM. pic.twitter.com/y2Qkp9u7EY — HZS Pardubický kraj (@HZS_Pardubice) February 19, 2022

Vítr omezil provoz na železničních tratích. Před 11:00 vlaky kvůli překážkám na trati nejezdily na západě Čech.