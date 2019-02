Boj proti chudobě: Ministerstva zřejmě vyškrtnou třetinu plánovaných opatření

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Třetinu z 15 plánovaných opatření, jimiž chtěla vláda bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení, ministerstva zřejmě připravovat nebudou. Od záměrů úřady buď ustoupily, nebo není jasné jejich financování. Vyplývá to ze zprávy o plnění 15 podnětů pro boj s chudobou. Pracuje se na 10 krocích. Mezi ně patří změny v dávkách na bydlení či možnost dlouhodobého využití veřejně prospěšných prací. Měnit se naopak nebudou pravidla povinné školní docházky či hlášení bydliště.

Zprávu předkládá ministerstvo práce, které seznam 15 podnětů před pěti měsíci sepsalo po jednání ministrů, poslanců, starostů a zástupců organizací na pomoc lidem v tísni. Premiér Andrej Babiš (ANO) po schůzce oznámil, že jeho vláda slibovaný zákon o sociálním bydlení připravovat nebude a místo toho spustí investiční program k výstavbě bytů.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) zmínila 15 opatření. Oba mluvili o nutnosti "zatočit s byznysem s chudobou a se šmejdy", kteří pronajímají nevyhovující ubytování za přemrštěné ceny.

Ze seznamu 15 opatření čtyři vypadla, jedno je nejisté. V desítce chystaných návrhů je mimo jiné zpřísnění pravidel pronájmu více bytů, nově by to mohla být koncesovaná živnost. Upravit to má novela živnostenského zákona. Termín jejího předložení se bude upřesňovat.

Příspěvek a doplatek na bydlení by se mohly sloučit do jedné dávky. Novely o hmotné nouzi a sociální podpoře má ministerstvo práce předložit na jaře. Změny v dávkách chystala už ministryně práce první Babišovy vlády Jaroslava Němcová (ANO). Situaci chudých v ghettech navrhovala řešit hlavně výrazným snížením dávek do ubytoven a zpřísněním vyplácení. Pro stanovení výše dávek na bydlení by se nově měly využívat cenové mapy s obvyklým nájemným. Hotové by měly být teď v únoru.

Původní podnět o opravách a výkupu zdevastovaných domů nyní v seznamu nahradil program Výstavba s dotacemi pro obce na pořízení bytů. Ministerstvo pro místní rozvoj ho plánuje spustit v dubnu. "Rámcová alokace pro rok 2019 je jedna miliarda korun, respektive 650 milionů korun pro sociální byty a 350 milionů korun pro dostupné byty," uvádí zpráva. Ministryně Klára Dostálová (ANO) loni mluvila o dvou miliardách.

Připravovaná novela o zaměstnanosti by měla umožnit využívat veřejně prospěšné práce dlouhodobě, nyní je čas omezený. Opatření má zajistit, "aby všichni práceschopní skutečně pracovali".

Ministerstva se neshodla na financování posílení sociální práce a prevence, které mají přispět ke zlepšení pracovních návyků, udržení bydlení či ke vzdělávání. Ministerstvo školství pak nebude připravovat změny v povinné školní docházce, která podle návrhu měla trvat do získání výučního listu či ukončení vzdělávání. Cílem bylo omezit předčasné odchody ze škol.

Mezi opatřeními bylo také lepší zajištění vymahatelnosti pravidel nočního klidu a sousedského soužití či změny v hlášení trvalého a přechodného bydliště podle skutečného místa pobytu. Na nich se pracovat nebude.

Návrhy z patnáctibodového seznamu projednávala v minulém volebním období už vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). Stejná opatření navrhli tehdejší ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier a ministryně práce Michaela Marksová (oba ČSSD). Kabinet ČSSD, ANO a lidovců úpravy pak neprosadil.

Podle odborníků na sociální problematiku a zástupců organizací na pomoc potřebným několik opatření k vyřešení situace lidí v tísni nestačí a podobné seznamy kroků nepomohou. Nutné je vytvořit systém bydlení, míní experti.