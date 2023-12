Boj o moc na Ukrajině? Zelenskyj při jednání s veliteli obchází Zalužného

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při komunikaci s některými veliteli ozbrojených sil obchází náčelníka generálního štábu Valerije Zalužného. To Zalužnému ztěžuje řízení celé armády, napsal dnes na svém webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na nejmenované zdroje. O napětí mezi politickým vedením a vojenským velením země, která 649. den čelí ruské agresi, se spekuluje již přinejmenším několik týdnů, na pozadí nenaplněných očekávání ukrajinské protiofenzivy, která byla zahájena na počátku léta.

„Občas vzniká dojem, že Zelenskyj má dva druhy ozbrojených sil: ‚dobré‘, kterým velí (velitel pozemních sil generál Oleksandr) Syrskyj a další favorité, a ‚špatné‘, podřízené Zalužnému. To je pro hlavního velitele (Zalužného) velmi demotivující, a hlavně to překáží velení celé armádě,“ citoval deník svůj zdroj „z blízkého okolí Zalužného“.

Zelenskyj, který je z titulu funkce šéfa státu současně vrchním velitelem ozbrojených sil, podle zdrojů deníku vytvořil paralelní cesty pro jednání s veliteli různých druhů ozbrojených sil, které obcházejí náčelníka generálního štábu. Týká se to podle listu například komunikace s velitelem pozemních sil Syrským či velitelem letectva Mykolou Oleščukem.

„Přímý kontakt s veliteli urychluje prezidentovi práci, ale destabilizuje práci hlavního velitele ozbrojených sil (Zalužného), který se dozvídá část informací od svých podřízených na poradách vrchního velení, pokud se je vůbec dozví,“ píše Ukrajinska pravda.

Dalším příkladem chování Zelenského se podle deníku stala mediálně známá historka s propuštěním komisařů oblastních vojenských správ. Poté, co Ukrajinska pravda odhalila neslýchané obohacování komisaře oděské správy za války, prezident požadoval propustit všechny náčelníky oblastních mobilizačních center a prověřit stav jejich majetku.

Na poradě vrchního velení náčelník vyšetřovatelů Oleksij Suchačov podle anonymního zdroje - účastníka porady - podal hlášení, jak vyhodili velitele vojenských správ. A poté předali slovo Zalužnému, který poznamenal, že gratuluje strážcům zákona a že problém korupce je důležitý. Ale také chce poukázat na nejnovější údaje o stavu mobilizace, kdy nábor nových vojáků ve všech oblastech prudce poklesl. Čili to, co se z politického hlediska jevilo rychlým a rozhodným naplněním poptávky veřejnosti, mělo z vojenského hlediska špatné důsledky.

Podobný efekt mají podle deníku i kádrové změny v ozbrojených silách, které postihují Zalužného spolupracovníky a destabilizují velení. Zvláštní kapitolu představuje vyšetřování selhání jižního uskupení sil na počátku války, které se zdá být zaměřeného proti Zalužnému.

Zelenského nevoli může také vzbuzoval rostoucí Zalužného popularita v průzkumech veřejného mínění, naznačující, že stávající prezident by nemusel uspět v případě, že by se ucházel o znovuzvolení a za soupeře by měl Zalužného.

Napětí mezi oběma klíčovými muži se podle deníku ještě zvýšilo během ukrajinské protiofenzivy. Minulý měsíc Zalužnyj v interview připustil, že se situace na bojišti dostala do slepé uličky. Zelenskyj v reakci na to v médiích prohlásil, že nepokládá situaci za patovou a že vojáci, kteří se chystají vstoupit do politiky, by neměli současně vést válku. Časopis The Economist koncem listopadu napsal, že Zelenskyj vidí v Zalužném soupeře a že politické hašteření škodí Ukrajině.