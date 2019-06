Barmská vůdkyně Su Ťij je v Česku, Babiš ocenil její práci

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Český premiér Andrej Babiš na setkání s barmskou vůdkyni Su Ťij ocenil její úsilí o demokratizaci Barmy. Politička a někdejší disidentka, která byla dlouhá léta vězněna, získala Nobelovu cenu za mír a předloni pobouřila svět svým přístupem k pronásledování menšinových Rohingů, je na návštěvě v Česku.

Během jednání český premiér a Su Ťij hovořili o vztazích obou zemí - například o ekonomické, vzdělávací a kulturní spolupráci. Babiš rovněž ocenil, že se Barma (neboli Myanmar, jak zní současný oficiální název země) začala otevírat světu.

Politička má v Česku nabitý program. Pondělní část zahrnuje vedle zmíněného setkání s premiérem také přednášku na Karlově univerzitě. V úterý se Su Ťij zúčastní pracovní snídaně s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem a pak ji čeká Česko-barmské podnikatelské fórum.

V úterý odpoledne Su Ťij přijme prezident Miloš Zeman, s nímž se setkala již při své návštěvě v roce 2013. Během její současné návštěvy má být také otevřeno rezidentní Velvyslanectví Republiky Myanmarský svaz v Praze. I to považuje Su Ťij za příznak toho, že se vztahy mezi její zemí a Českem slibně rozvíjejí. Barmské velvyslanectví v Československu existovalo do 80. let, pak se však Barma dle Su Ťij rozhodla utnout diplomatické vztahy.

Su Ťij nedávno čelila silné kritice za svůj vlažný postoj k násilné operaci barmské armády proti menšinovému muslimskému etniku Rohingů. Vůdkyně operaci nejdříve podpořila, teprve později ji odsoudila jako porušování lidských práv.