ANO si ve sněmovních volbách ve všech krajích polepšilo, Spolu naopak pohoršilo
5. 10. 2025 – 9:11 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hnutí ANO v letošních sněmovních volbách získalo ve všech regionech více hlasů než při minulém vybírání poslanců před čtyřmi lety.
Nejvíce si polepšilo v Moravskoslezském kraji, kde kandidoval jeho předseda Andrej Babiš. Koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09 naopak ve všech regionech hlasy ztratila. Nejvyšší úbytek podpory ve srovnání s volbami v roce 2021 zaznamenala v Praze. Vyplývá to ze srovnání volebních výsledků, které dnes provedla ČTK.
ANO na severní Moravě volilo 44 procent lidí, což byl proti minulým sněmovním volbám nárůst o 10,27 procentního bodu. V Praze si hnutí polepšilo nejméně, o 2,44 procentního bodu, když získalo 19,91 procenta hlasů.
Z ostatních kandidujících stran a hnutí zaznamenali vyšší podporu už jen v součtu Piráti se Zelenými a Starostové, a to také ve všech regionech. Zejména Pirátům prospělo zrušení volební koalice se Starosty z roku 2021. Piráti se Zelenými a samostatně kandidující Starostové letos zaznamenali nejvyšší nárůst hlasů v Praze, kde získali přes 30 procent a celkově si polepšili o 6,61 procentního bodu. Nejmenší nárůst - o 1,94 procenta - si připsali Piráti, Zelení a Starostové v Libereckém kraji, kde dohromady získali 24,55 procenta hlasů.
Koalice Spolu zaznamenala největší úbytek v hlavním městě, kde její volební zisk klesl v porovnání se sněmovními volbami v roce 2021 o více než šest procentních bodů na zhruba 34 procent hlasů. V Plzeňském a Jihočeském kraji ztratila společná kandidátka ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vždy kolem 5,5 procentního bodu. Na opačném konci pomyslného žebříčku figuruje Moravskoslezský kraj, kde zisk koalice Spolu klesl v porovnání s volbami před čtyřmi lety o necelé tři procentní body asi na 17,7 procenta.
V Moravskoslezském kraji nejvíce ztratilo hnutí SPD, které si letos slibovalo vyšší zisk díky zapojení Trikolory, Svobodných a PRO. Hnutí Tomia Okamura kleslo v regionu o sedm procentních bodů zhruba na 8,2 procenta hlasů vůči součtu jeho zisku se ziskem kandidátky Trikolory, Svobodných a Soukromníků v roce 2021. Ztrátu skoro šesti procentních bodů SPD zaznamenalo v Olomouckém a Zlínském kraji. Nejméně spadl zisk Okamurova hnutí v Praze, zhruba o dva procentní body na 5,2 procenta.