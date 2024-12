Anička Slováčková se pochlubila nápaditými oblečky, které kupuje své psí fence Jindřišce : Mohla by mít i vlastní šatnu

Zpěvačka Anička Slováčková, známá nejen svým hudebním talentem, ale také láskou ke zvířatům, se v rozhovoru pro magazín Lifee.cz podělila o svou vášeň pro psí módu. Její fenka Jindřiška, která dostala jméno podle postavy z kultovního českého filmu Pelíšky, se může pochlubit bohatou sbírkou oblečků, které by jí mohla závidět nejedna psí parťačka. Anička se svěřila, že Jindřiška má tolik oblečků, že by si klidně zasloužila vlastní šatnu.

Psí móda jako radost

Anička přiznává, že oblečky pro Jindřišku vybírá nejen podle funkčnosti, ale také podle toho, co jí udělá radost. „Když někde vidím něco hezkého ve slevě, říkám si: ‚Uděláme si radost!‘,“ vysvětluje zpěvačka. Jindřiška podle ní oblékání miluje a vždy se na nové kousky těší.

„Jednou jsem jí oblékla nový svetr, a ona začala radostí skákat do vzduchu, vrtěla zadečkem a hned se do něj zachumlala,“ popisuje Anička s úsměvem.

Zpěvačka také zmínila, že některé oblečky jsou čistě pro zábavu, ale většina z nich má praktické využití, zejména v zimním období. „Samozřejmě má víc funkčních oblečků než těch na parádu,“ dodává.

Kritika od fanoušků

Anička se však nevyhnula ani kritice. Někteří fanoušci jí vyčítali, že obléká svého psa do „maškarních“ kostýmů. Nejvíce reakcí vyvolal halloweenský obleček, který podle některých lidí nebyl vhodný. „Dostala jsem za to pojeb, protože můj pes byl oblečený jako maškara. Ale kolik psů je na Instagramu oblečených na pár minut do nějakých kostýmů?“ reaguje zpěvačka s nadhledem.

Ladící outfity

Anička se také pochlubila, že jednou objevila svetr pro psa, který měl stejný design jako svetr pro páníčka. „Samozřejmě jsem si ho koupila, abychom k sobě ladily,“ říká zpěvačka, která tímto trendem nadchla i redaktorku magazínu Lifee. Ta si pořídila podobný outfit pro svého psa Čendu.

Ruční práce? Zatím ne

Inspiraci pro psí módu čerpá Anička i od jiných známých osobností, například od cukrářky Mirky van Gils Slavíkové, která svému psovi vlastnoručně upletla obleček. Sama Anička však přiznává, že na ruční práce není příliš zručná. „Šití mi z nějakého důvodu nejde. Možná je to tím, že to prostě neumím,“ říká s trochou lítosti. Přesto by si přála, aby Jindřiška měla něco ručně vyrobeného, a proto posílá vzkaz svým fanouškům: „Kdyby mi někdo něco upletl nebo ušil, byla bych moc ráda. Délka zad je 40 centimetrů,“ dodává s úsměvem.

Psí šatník jako inspirace

Jindřiščin šatník je plný zajímavých kousků, které dokazují, že i psí móda může být stylová a zábavná. Anička Slováčková tak nejen dělá radost své fence, ale také inspiruje ostatní majitele psů, aby se nebáli své mazlíčky oblékat – ať už pro zábavu, nebo z praktických důvodů.

Na všechny oblečky Jindřišky se můžete podívat ve fotogalerii magazínu Lifee.cz, kde najdete spoustu nápadů na to, jak obléknout svého čtyřnohého přítele.