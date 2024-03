Aneta Langerová oslaví 20 let na scéně koncertním turné

Zpěvačka a skladatelka Aneta Langerová oslaví 20 let na hudební scéně dvojalbovou kompilací s novou písní doplněnou videoklipem a koncertním turné. Chystá i vystoupení na festivalech a slavnostech. Vrcholem oslav budou podzimní koncerty za doprovodu filharmonie. Sérii koncertů s názvem Zázračná písně krajina 20 let zahájí 18. března v brněnském klubu Sono Music, o den později se představí ve Studiu Dva v Praze. Langerová to řekla v rozhovoru s ČTK.

"Na koncertech zazní písně, které už jsme dlouho nehráli a ke kterým se rádi vrátíme. Ale lidé uslyší i novou skladbu Zázračná písně krajina a nemůžeme vynechat spoustu písní jako Svatá Kordula, Tráva nebo Marie, které se staly nezanedbatelnou součástí těch dvaceti let," řekla Langerová. Písně na kompilaci vybrala osobně. Nejen jako ukázku své tvorby, ale i jako poděkování za spolupráci s muzikanty, autory písní a producenty, kteří ji na její hudební cestě podporovali. Patří k nim například Ivan Král, Jan P. Muchow, Jakub Zitko, Martin Ledvina, Michal Hrůza, Oskar Petr, Dorota Barová a další. Na výběrovém dvojalbu jsou písně od roku 2004, kdy vyšla její první samostatná studiová deska Spousta andělů, i skladby z alb Dotyk, Jsem, Na Radosti a z posledního alba Dvě slunce. Nechybí úspěšné singly, jakými jsou Malá mořská víla, Hříšná těla, křídla motýlí, Bílý Den nebo Voda živá. "Voda živá je tam dokonce dvakrát. Jednou v koncertní podobě. Z každého období je tam něco, nechtěla jsem jen studiové nahrávky, ale i ty v živých verzích," podotkla Langerová. Zařadila také dvě nadační písně – Píseň pro Světlušku a Píseň pro Olgu. Součástí dvojalba je nová gospelová skladba s názvem Zázračná písně krajina. "Když jsem vstoupila do světa písní, začala jsem tím vyprávět příběhy druhým a cítila chvění něčeho většího. Něčeho, co nás všechny přesahuje a zároveň drží pohromadě jako jednotlivce ve vztahu k sobě samému, k rodině, přátelům, ale nakonec i k celé společnosti. Tato Zázračná písně krajina mě vtáhla do svých tajů a od té doby si připadám jako poutník, který objevuje stále nové a nové podoby života. A mám takové tušení, že tahle cesta nikdy neskončí," řekla Langerová. Debutové album Spousta andělů vydala Langerová v roce 2004 a prodalo se ho přes 100.000 kusů. Za nahrávku Na Radosti získala v roce 2015 čtyři sošky Anděla od Akademie populární hudby. Před třemi lety vydala 26. listopadu v den svých 34. narozenin studiové album Dvě slunce. Loni absolvovala úspěšné turné se slovenskou skupinou Korben Dallas nazvané Nekonečně.