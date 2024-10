Albánie odmítla BRICS a začala jednat o přidání se k EU

Evropská unie dnes s Albánií otevřela první vyjednávací kapitoly přístupových rozhovorů, stalo se tak na mezivládní konferenci EU a Albánie v Lucemburku.

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, jehož země nyní unii předsedá, to označil za další významný milník na cestě Albánie do evropské bloku. Kdy by se tento balkánský stát mohl stát součástí EU, není zatím jasné. Albánský premiér Edi Rama již loni vyjádřil pochybnosti, že se tak stane do roku 2030.

Albánie, která kandidátský status obdržela v roce 2014, sice přístupové rozhovory formálně vede již od loňska, první vyjednávací kapitoly ale otevřela až nyní. Tyto kapitoly, které EU řadí do souboru základů, se týkají mimo jiné reformy veřejné správy, funkčnosti demokratických institucí, justice, bezpečnosti či ekonomických měřítek.

Tento soubor kapitol je prvním, který EU během přijímacího procesu otevírá, a zároveň posledním, který uzavře. Souborů kapitol, takzvaných klastrů, je celkem šest. Zahrnují oblasti, jako jsou vnitřní trh, konkurenceschopnost, zelená agenda, zemědělství a vnější vztahy.

"Albánie si v přístupovém procesu vede dobře a otevřením prvních a základních kapitol dosáhla dalšího významného milníku svého integračního úsilí," řekl Szijjártó. Poznamenal, že jednou z priorit maďarského předsednictví EU je právě pokrok v rozšíření unie.

Albánie je nyní v klíčové fázi. Po dojednání kapitol vydá Evropská komise hodnocení, zda je země připravená se do unie začlenit. Na základě tohoto hodnocení pak členské státy jednomyslně rozhodnou, zda přístupové rozhovory uzavřít. Souhlas musí vyslovit i Evropský parlament. Posledním krokem je podpis a ratifikace přístupové dohody, což zemi umožní stát se členem bloku.