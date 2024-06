Zpráva o vývoji penzí: Počet seniorů v Česku bude vyšší, než se předpokládalo

Počet seniorů bude v polovině století asi o 200.000 vyšší, než se před pěti lety předpokládalo. Přesáhnout by mohl 3,3 milionu. Bude tak téměř o milion vyšší než teď. Ukázala to nová zpráva o stavu důchodového systému a jeho předpokládaném vývoji, kterou dnes na tiskové konferenci představil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj aktuální údaje dokládají, že reforma penzí je nutná. Beze změn by propad důchodového systému podle zprávy po polovině století činil pět procent HDP ročně, v dnešních hodnotách tedy asi 382 miliard korun. Loňské zpomalení valorizací a omezení předčasných penzí, chystané reformní změny s posunem důchodového věku i vysoká zaměstnanost by měly deficit snížit na jedno procento HDP, řekl Jurečka.

"Predikce, která byla, se posunuje. Počet starobních důchodců bude ještě vyšší. Má na to vliv posun doby dožití. Je pozitivní zpráva, že se budeme dožívat vyššího věku. Bude tu výrazný nárůst počtu lidí, kteří budou pobírat starobní důchod," uvedl Jurečka.

Starobní důchod nyní pobírá zhruba 2,4 milionu lidí. Počet začne výrazně růst po odchodu silné generace Husákových dětí ze 70. let do penze. Zvedat se začne od poloviny příštího desetiletí. Podle nové zprávy bude penzistů od 30. let přibývat rychleji, než se před pěti lety očekávalo. Třímilionovou hranici počet překročí o několik let dřív - asi v polovině 40. let. Kolem roku 2060 by měl být nad 3,3 milionu. Po odchodu Husákových dětí začne klesat. Pokles by měl být ale také mnohem menší, než se předpokládalo.

"Tyto informace podtrhují to, že důchodová reforma je nezbytná a nutná. Říkat, že se vývoj zázračně a nepředvídatelně změní ve prospěch důchodového systému, aby se deficity začaly snižovat - tak tyto informace ve zprávě nejsou," uvedl ministr.

Systém důchodového pojištění skončil loni v dosud nejvyšším deficitu 72,8 miliardy korun. Je to kolem procenta HDP. Beze změn by se propad do poloviny století dostal na pět procent HDP. Nová zpráva zlepšuje bilanci, uvádí schodek kolem tří procent HDP. "Pět procent HDP je to bez loňských změn, tři procenta po nich. S dalšími změnami a reformou se dostáváme pak na minus jedno procento HDP," uvedl Jurečka.

Vláda loni prosadila návrat k pomalejší valorizaci penzí o třetinu růstu reálných mezd místo o polovinu či zpřísnění podmínek pro předčasné penze. V projednávané reformě má ke zlepšení kondice systému přispět posouvání věku odchodu do penze a nižší výpočet nových důchodů. K udržení schodku soustavy na procentu HDP přispívá i vysoká zaměstnanost či příliv cizinců včetně uprchlíků z Ukrajiny, dodal Jurečka.

Důchodový věk se zvyšuje už teď. U mužů je to o dva měsíce ročně a u žen obvykle o čtyři měsíce. Ve 30. letech by se měla hranice dostat na 65 let. Podle návrhu reformy by se měla pak stanovit každý rok lidem, jimž bude zrovna 50 let podle očekávané doby jejich dožití. Posouvat by se mohla nejvýš o dva měsíce ročně. Rostla by nepravidelně - některým ročníkům o měsíc, jiným o dva měsíce či vůbec. Demografové navrhují pomalejší a pravidelné zvedání o měsíc ročně. Výdaje systému by pak ale byly vyšší. Schodek by se mohl v polovině století prohloubit z odhadovaného procenta HDP o několik desetin procenta, tedy v dnešních částkách až o pár desítek miliard korun. Přesné dopady ministerstvo práce teď počítá.

O podobě reformy chce Jurečka ještě jednat v koalici, ale i se zaměstnavateli, odboráři a opozicí v červnu a červenci. Nevyloučil úpravy. Opoziční hnutí SPD debatu vést chce, ANO ji odmítlo.