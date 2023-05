Změny ve vládě: Bek byl pověřen řízením MŠMT, Dvořák je ministrem pro EU

Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě pověřil Mikuláše Beka řízením ministerstva školství a jmenoval Martina Dvořáka (oba STAN) ministrem pro evropské záležitosti. Dosud post zastával právě Bek, který v čele ministerstva školství nahradil Vladimíra Balaše (STAN), jenž rezignoval kvůli dlouhodobým zdravotním problémům spojeným s proděláním covidu-19.

Devětapadesátiletý Bek v minulosti působil jako rektor brněnské Masarykovy univerzity. Stal se již třetím ministrem školství Fialovy vlády. Balaše vyslalo hnutí STAN do čela ministerstva loni v červenci. Nahradil tehdy Petra Gazdíka (STAN), který odstoupil kvůli kontaktům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem z pražské korupční kauzy Dozimetr.

Dosavadní politický náměstek ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) Dvořák byl v minulosti primátorem Hradce Králové, generálním konzulem v New Yorku či velvyslancem v Kuvajtu.

Pavel dnes ocenil, že i druhé jmenování ministrů ve funkci prezidenta bylo „hladké“. „Bylo to i proto, že oba pány delší dobu znám a jsem přesvědčen o tom, že po lidské i odborné stránce naplňují všechna kritéria. Rozhodování bylo snadné,“ řekl. V březnu den po svém nástupu jmenoval Pavel místopředsedu KDU-ČSL Petra Hladíka ministrem životního prostředí.

Před oběma ministry stojí podle Pavla urgentní úkol vysvětlovat spolu se zbytkem vlády kroky k nápravě veřejných financí, kvůli které pětikoalice aktuálně pracuje na konsolidačním balíčku. Pro Beka by mělo být prioritou celoživotní vzdělávání a transformace vzdělávacího systému tak, aby se lidé byli schopní adaptovat na dobu umělé inteligence, automatizace a robotiky.

Dvořák by pak měl na prvním místě řešit pružný postup spojený s evropským hledáním všech forem pomoci Ukrajině. „Úspěch Ukrajiny ve válce, kterou proti ní agresivně vede Rusko, je naším přímým zájmem. Pokud Ukrajina neuspěje, a naopak uspěje Rusko, promítne se to negativně do všech částí našich životů,“ uvedl Pavel.