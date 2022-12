Xiaomi naděluje: Na vysavači ušetříte přes 5000 Kč, k mobilu Xiaomi 12T dostanete sluchátka a náramek zdarma

Během vánoční akce Xiaomi dostanete k telefonům řady Xiaomi 12T dárek v podobě chytrého náramku Mi Smart Band 6 NFC a sluchátek Xiaomi Buds 3. Zaplatíte jen za telefon, jehož cena startuje už na 14 990 Kč. Speciální vánoční nabídka dále zahrnuje robotické vysavače, chytré hodinky, zubní kartáčky, ale i třeba holící strojky za skvělé ceny. S výraznou slevou seženete i skvělý Redmi Note 10 Pro nebo robotický vysavač Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra s dokovací stanicí zdarma. Ušetříte přes 5 000 Kč.

Koupíte telefon a dostanete sluchátka i chytrý náramek zdarma

Mezi nejlákavější produkty vánoční nabídky Xiaomi jistě patří podzimní novinky Xiaomi 12T Pro a Xiaomi 12T. Obě vlajkové lodě Xiaomi řady 12T jsou vybaveny profesionálními fotoaparáty, které uživatelům nabízejí výjimečný zážitek z fotografování. Díky profesionálnímu 200Mpx snímacímu systému podpořenému průlomovým hardwarem a vlastními pokročilými algoritmy umělé inteligence, poskytuje Xiaomi 12T Pro vynikající snímky s vysokou ostrostí, vynikajícím nočním režimem a rychlým ostřením. Navíc je vybaveno 5 000mAh baterií s podporou 120W turbo nabíjení. Nabití na 100 % zvládne za pouhých 19 minut.

Smartphone Xiaomi 12T disponuje trojicí fotoaparátů (108Mpx profi primárním fotoaparátem, 8Mpx ultraširokoúhlým fotoaparátem a 2Mpx makro fotoaparátem), která se postará o profesionální kvalitu pořízených snímků. Užijte si zážitek ze sledování s displejem Xiaomi 12T CrystalRes AMOLED s rozlišením 1220p a více než 68 miliardami barev. Je dokonale navržen tak, aby vyvážil čistotu, barevné detaily a energetickou účinnost.

zdroj: Tisková zpráva

Od první prosince je možné si pořídit mobilní telefon Xiaomi 12T Pro za 18 990 Kč (8 GB + 256 GB) či 19 990 Kč (12 GB + 256 GB). Xiaomi 12T ve verzi 8 GB + 128 GB je k mání za 14 490 Kč a verze 8 GB + 256 GB bude k dispozici za 15 490 Kč. (xxx https://www.xiaomicesko.cz/xiaomi-12t-8-128gb-modra.html?listtype=search&searchparam=xiaomi%2012T xxx)

Ke každému telefonu vám společnost Xiaomi zdarma věnuje špičkový chytrý náramek Band 6 NFC v ceně 1 290 Kč. Nabízí 30 tréninkových režimů včetně populárních cvičení jako například HIIT, Pilates nebo Zumba. Samozřejmostí je monitorování srdečního tepu, spánku, okysličení krve a možnost bezkontaktních plateb díky NFC.

zdroj: Tisková zpráva

Druhým dárkem jsou sluchátka Xiaomi Buds 3 s aktivním potlačením okolního hluku. K telefonům řady Xiaomi 12T je spolu s náramkem dostanete taktéž zdarma. Jejich běžná cena je přitom 2 490 Kč. Na jedno nabití vydrží sluchátka hrát až 7 hodin. Spolu s nabíjecím pouzdrem jsou připravená na celkem 32 hodin provozu.

A to není vše. Uživatelé řady Xiaomi 12T navíc získají tři měsíce YouTube Premium zdarma. Usnadní tak přístup k nejlepšímu obsahu bez reklam i offline, je-li k dispozici. Mezi výhody patří i předplatné služby YouTube Music Premium, kde uživatelé získají neomezený přístup bez reklam k více než 80 milionům oficiálních skladeb, živých vystoupení, cover verzí a remixů. Aby byl vánoční balíček kompletní, je v ceně zahrnuta i šestiměsíční záruka na poškození displeje.

Další telefony za skvělé ceny

V akci je rovněž zahrnutý mobilní telefon Redmi Note 10 Pro, který se může pochlubit ohromujícím 6,67" AMOLED displejem a 120Hz obnovovací frekvencí, která zajistí dokonalou plynulost všech animací i her. Až do 1. ledna je tento smartphone ve verzi s 8GB RAM a 256GB úložištěm k dispozici za 6 999 Kč, oproti původní ceně 8 499 Kč.

Redmi Note 11S s okouzlujícím designem, duálními reproduktory a podporou 5G připojení je možné pořídit za cenu od 5 499 Kč. Za krásných 3 199 Kč je pak do konce roku k dispozici mobilní telefon Redmi 9C s 5 000mAh baterií.

Nejlepší robotický vysavač s dokovací stanicí zdarma

Kromě smartphonů si s výraznou slevou můžete od 7. prosince pořídit i robotický vysavač Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra EU , který se aktivně vyhýbá překážkám a disponuje plně vylepšenými funkcemi sání, zametání a vytírání, se kromě slevy také vztahuje výhodná nabídka. Samotný vysavač z původních 12 499 Kč zlevněn na 11 999 Kč. K jeho koupi však navíc získáte dokovací stanici Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra Auto-empty station zdarma. Její cena je přitom běžně 5 890 Kč. (xxx https://www.xiaomicesko.cz/vesele-vanoce-s-xiaomi/ xxx)

Mimořádně ještě výhodněji než během akce Black Friday, je taktéž od 7. prosince v nabídce Mi Robot Vacuum-Mop 2 EU. Z běžné ceny 7 590 Kč zlevnil na 3 999 Kč.

zdroj: Tisková zpráva

Chytrou domácnost si můžete od 7. prosince výhodně dovybavit i chytrým kartáčkem Xiaomi Electric Toothbrush T700 EU , který nyní pořídíte za 1 299 Kč oproti původním 2 599 Kč. Doslova prodejním hitemposledních dní je pak chytrý holící strojek Xiaomi Electric Shaver S700, který z 2 590 Kč zlevnil na 1 299 Kč. (xxx https://www.xiaomicesko.cz/vesele-vanoce-s-xiaomi/ xxx).

zdroj: Tisková zpráva

Radost uděláte i chytrými hodinkami Redmi Watch 2 Lite disponujícími GPS, monitorováním okysličení krve, srdečního tepu, spánku a více než 100 různých cvičebních režimů. Od 7. prosince si je můžete pořídit za 899 Kč. Běžná cena je 1 699 Kč.

Vánoční akce na telefony probíhá do 1. ledna 2023 nebo do vyprodání zásob. Ostatní výrobky jsou za uvedené výhodné ceny k dostání od 7. prosince do 31. prosince, nebo do vyprodání zásob. Všechny zmíněné a mnoho dalších zlevněných produktů naleznete na oficiálním e-shopu společnosti xiaomicesko.cz, ve všech Xiaomi prodejnách a u vybraných obchodních partnerů.