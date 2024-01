Vždy jsem byl proti válce na Ukrajině, jsem obětí nenávistné kampaně, říká brankář Hudáček

Slovenský hokejový brankář Július Hudáček uvedl, že nesouhlasí s ruskou agresí na Ukrajině, i když se v průběhu války rozhodl působit v KHL. V prohlášení pro média, jímž zareagoval na ukončení angažmá v extraligovém Kladně po pouhých dvou dnech, pětatřicetiletý vicemistr světa z roku 2012 napsal, že se cítí být obětí nenávistné kampaně.

„Chci uvést věci na pravou míru a vyvrátit ty nejhorší lži a nesmysly. Dělám tak zejména kvůli své rodině a dětem, ale i s ohledem na kohokoli jiného, kdo by se mohl v podobné situaci velmi snadno ocitnout,“ uvedl Hudáček. „V první řadě chci jasně a důrazně prohlásit, že jsem a vždy jsem byl zcela jednoznačně proti válce na Ukrajině. Nikdy jsem verbálně, žádným gestem ani ničím jiným nevyjádřil podporu ruskému režimu. To je holý fakt a snaha podsouvat mi cokoli jiného, je účelová manipulace,“ prohlásil.

V minulosti se v několika rozhovorech vyjadřoval k osobnímu životu v Rusku. „Byl to život kvalitní a normální, který se odehrával primárně v klubu a s vlastní rodinou, jak to v životě hokejisty bývá všude na světě,“ uvedl Hudáček, jenž navzdory pokračujícímu válečnému konfliktu odchytal minulou sezonu v KHL za kazachstánský tým Barys Astana. Ještě před válkou působil v Novosibirsku, Čerepovci či Spartaku Moskva.

V tomto ročníku byl bez angažmá a začátkem roku po něm sáhli kladenští Rytíři, když se jim zranil Adam Brízgala. Jeho příchod však vyvolal velkou vlnu kritiky a Středočeši spolupráci po dvou dnech ukončili.

„Stal jsem se obětí nenávistné kampaně, ve které si lidé typu pana Koreise či Radosy vybíjejí své frustrace na mé osobě a pod zástavou strážců falešné morálky ničí životy a kariéry normálních hokejistů. Kdyby šlo jen o mě, asi bych nad tím mávl rukou. Já jsem svým působením dokázal, že hrát hokej umím, že se vždy biju za svůj tým, na ledě i mimo něj předávám to nejlepší, co ve mně je, a hlavně ctím zásady fair play. Ve sportu i v životě,“ uvedl Hudáček.

Bývalý útočník Jakub Koreis v roli experta stanice O2 TV Sport se v televizním přenosu podivoval nad tím, jak může hráč odejít hrát dobrovolně hokej do země, jež hrozí západní civilizaci jadernými zbraněmi. „Proti tomu bychom se měli jasně vymezit,“ řekl Koreis. Předseda představenstva Dukly Trenčín Miloš Radosa zase uvedl, že odstupné, které mělo Kladno Hudáčkovi vyplatit a dosahovalo údajně 15 tisíc eur (zhruba 370 tisíc korun), by mohl věnovat dětem z Ukrajiny.

„Bohužel útoky na mě přerostly z hokejového prostředí do celé společnosti a staly se ukázkovým případem, jak lze zničit kariéru člověka a například mu ukončit pracovní smlouvu, i když ji nijak neporušil. A to jen kvůli domnělým názorům a evidentní pomluvě v médiích. V 35 letech si s tím už umím poradit, ale co by něco podobného udělalo s kariérou dvacetiletého hokejisty, je zřejmé. Doba, kdy lidé byli za své i jen domnělé názory vyhazováni z práce, není tak vzdálená a já se do ní určitě nechci vracet,“ prohlásil Hudáček.

Poukázal na to, že v roce 2022 odešel hrát do Kazachstánu. „Kazachstán je samostatným státem, Astana jeho hlavním městem. Samozřejmě klub hraje KHL proti množství ruských klubů. Jde však o kazašský klub a můj život v Kazachstánu. Pokud je toto důvod k veřejnému lynčování, pak si myslím, že svět není v pořádku,“ uvedl Hudáček.

„Proto prosím novináře, hokejové odborníky, komentátory a významné hokejové osobnosti, aby důkladně zvážili, co píší a říkají, protože to má obrovský dopad. Slovo mnohdy raní více než fyzické násilí. Využijte svou veřejnou sílu k šíření pozitivních věcí a ne k šíření nenávisti, lží a pomluv,“ napsal Hudáček, který ihned po konci v Kladně podepsal smlouvu s Frankfurtem.

Hodlá se bránit nejen veřejným prohlášením, ale i právní cestou. „Zlu, pomluvám i obyčejným lžím a manipulacím je nutné se bránit. A ujišťuji pana Radosu, že vysouzené peníze věnuji na dobročinné účely,“ uvedl Hudáček.