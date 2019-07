Lithium vytěžíme. Ruku v ruce se 'zloději'!

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Rozkaz zněl jasně: Zastavit cizácké investory. A když vedete kampaň za lithium, za národní zájmy, za stranu a za sebe, není čas zjišťovat, kdo je kdo.

Politický cirkus kolem těžby lithia je u konce. Otázka, zda se bude v Česku těžit a zda se tato země stane lithiovou velmocí, přitom zodpovězena není.

Patrně proto, že na prvním místě byla volební kampaň.

Krádež za bílého dne

Pamatujete na bitvu o lithium, která se strhla před volbami do sněmovny v říjnu 2017? Komunisté, okamurovci a ANO obvinili tehdejšího ministra průmyslu a obchodu, sociálního demokrata Jiřího Havlíčka, z výprodeje národního bohatství.

Havlíček ho podle nich spáchal tím, že podepsal memorandum mezi ministerstvem a australským holdingem European Metal, matkou české firmy Geomet, která v Krušných horách dostala glejt na geologický průzkum. Z toho vyplývá, že má v oblasti přednostní právo těžby. V dokumentu (tady ve formátu PDF) vyhlásily ministerstvo a společnost z australského Perthu vůli ke spolupráci při těžbě a zpracování "bílé ropy".

"Krádež za bílého dne!" hřímal tehdy od pultíku exministr financí, poslanec a příští premiér Andrej Babiš. A taky zlodějnu vyčíslil: Stát měl přijít o dva tisíce miliard! (Hausnumero vycucané z prstu.)

Poslanci nadopovaní blížícími se volbami přijali usnesení hrající na národní strunu. Vyzvali vládu, aby memorandum prohlásila za nulitní (za dokument, z něhož nevyplývají žádná práva ani žádné povinnosti) a aby průzkum i těžbu lithia svěřila státnímu podniku.

Babiš potom v kampani ujišťoval, že zaklekne na Australany a postará se o to, "aby lithium a další drahé kovy zůstaly v českých rukách a aby to nezískala nějaká australská firma, která vlastně není australská", protože sídlí na Panenských ostrovech. A aby bylo jasné, k jakému spiknutí se tady schyluje, mával na zasedání sněmovny s fotografií ředitele Geometu Richarda Pavlíka a tvrdil že to je Bakalův člověk

A přisadil si také vlastenecký prezident Miloš Zeman, který European Metal nazval 'australskými zloději'.

Vyhrát mohou všichni

Posuňme se časem na počátek tohoto týdne, kdy předstoupili před kamery ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) s šéfem ČEZu Danielem Benešem (Zemanův člověk). Svorně zvěstovali, že energetická korporace bude s australskými 'vyvrheli a zloději' spolupracovat.

Havlíček oznámil, že se lithium vrací do českých rukou. Kontrolu nad využitím kovu bude mít stát přes společnost ČEZ, která australským těžařům ('zlodějům, kteří organizovali krádež za bílého dne') poskytne konvertibilní půjčku dva miliony eur (51 milionů korun). Za ni si koupí právo provést na Cínovci vlastní průzkum. Do něj se zapojí těžařská firma Severočeské doly, dceřiná společnost ČEZ.

Do konce roku se pak ČEZ rozhodne, zda bude chtít peníze vrátit, anebo za ně získá v European Metal většinový podíl. Záleží na tom, jaký bude výsledek průzkumu, zda bude lithium ekonomicky vytěžitelné, což není jisté.

Ložisko na Cínovci patří k největším na světě a poptávka po lithiu, které se používá v akumulátorech elektromobilů, prudce stoupá. Problém je však v tom, že v cínovecké rudě, jak ukázaly dosavadní průzkumy, jsou pouhá dvě procenta lithia. A ve světě, ale i Evropě jsou snáze dostupná ložiska.

Pokud však průzkum potvrdí, že se těžba vyplatí, bude to dobrá zpráva – nejen pro ČEZ, potažmo pro stát, ale také pro European Metal. Všichni na tom vydělají, i ti australští 'zloději'.

Dá se tedy říct 'win-win byznys'.

(Možná si lámete hlavu nad tím, proč se v těžbě lithia angažují právě Australané. Důvod je prostý: Na pátém kontinentu se těží nejvíc lithia a protinožci jako jedni z mála mají zkušenosti s tím, jak ho získat z rudy. Mají své technologie i know-how.)

Budem' jednou dál?

Proč jsme se tedy nemohli dohodnout už před dvěma roky? Odpověď je nasnadě: Protože jsme volili do sněmovny a lithium se hodilo do kampaně. Skvělé téma.

V zapomenutém memorandu investoři z European Metal hlásali zájem o spolupráci se státem a zavázali se k tomu, že případný podnik na zpracování lithia a další navazující výrobu budou směřovat do Česka. Dokument také počítal s kapitálovým zapojením českého státu.

Australští investoři už před volbami v roce 2017 kontaktovali společnost ČEZ s nabídkou, aby do projektu vstoupila. Odpověď byla tehdy záporná.

Pro srovnání: Jiní australští 'zloději' ze společnosti Australian Lithium se podílejí na průzkumu ložisek lithia na německém úpatí Krušných hor v katastru obce Sadisdorf (zde). Začali ve stejné době jako v Česku Geomet. Na rozdíl od Česka s nimi však zemská vláda spolupracovala, netahala těžbu do politiky, nedělala z ní kampaň. Proto jsou teď v Německu podstatně dál, zahajují ražbu štol.

V Česku jsme se bili v prsa, že budeme těžit sami bez cizáků, aby byl zisk jenom náš. A tak jsme promarnili téměř dva roky. Nakonec bublina praskla, Australanů jsme se nezbavili.

Klíčová chvíle nicméně nastane až v případě, kdy se potvrdí výnosnost těžby lithia na Cínovci. Potom zjistíme, že nám chybí nejen výrobci lithiových baterií, ale i technologie. Na produkci baterií se přitom dá vydělat víc než na samotné těžbě a zpracování lithiové rudy.

Pravda, ČEZ se chystá vkročit do světa elektromobility, má plán na výzkumnou platformu lithiových baterií. Zatím je ale jen na papíře.

Že by tedy téma pro další volební kampaň - za české lithiové baterie? Kteří 'zloději' je v české kotlině budou chtít vyrábět a vyvádět odtud zisky?