Aktualizováno: Volební místnosti se zavřely, začíná počítání hlasů

Hlasování v letošních komunálních volbách dnes ve 14:00 skončilo. Lidé si v nich vybrali vedení svých radnic na příští čtyři roky. Souběžně v úvodním kole senátních voleb určili minimálně to, kteří uchazeči se dostali do užšího výběru na 27 míst v Senátu. Úplné výsledky obecních voleb budou známy zřejmě opět až v neděli ráno. Kompletní výsledky senátních voleb by mohly být k dispozici už během noci.

Celkové vítězství v komunálních volbách obhajuje ze stran opoziční hnutí ANO, které před čtyřmi lety obdrželo 16,8 procenta hlasů a nejlépe uspělo ve velkých městech. Druhá byla ODS (14,9 procenta hlasů) a třetí Piráti (9,3 procenta). Nejvíce obecních mandátů ovšem tehdy díky zisku v menších městech a na vesnicích získala KDU-ČSL (3654) před hnutími STAN a SLK (dohromady 2749) a ODS (2600). ČSSD před čtyřmi lety získala 1955 zastupitelů, ANO 1684, KSČM 1470. Za TOP 09 bylo zvoleno 454, za Piráty 358 a za SPD 161 zastupitelů. Ve většině velkých měst bude vítězství obhajovat ANO, které obsadilo křesla 14 z 26 primátorů. Nejvíce křesel v zastupitelstvech ale obsadili tradičně nezávislí kandidáti a jejich sdružení vzhledem k tomu, že kandidují i v malých obcích, kde strany kandidáty nemají. Před čtyřmi lety obdrželi zhruba čtvrtinu všech hlasů a obsadili 44.367 zastupitelských míst. Obecními zastupiteli chtělo být 195.214 kandidátů. S ohledem na zhruba 62.000 míst v zastupitelstvech obcí, měst nebo městských částí uspěl v průměru zhruba každý třetí z nich. O senátorský post usiluje 178 kandidátů, což je v průměru šest až sedm uchazečů na jedno z 27 obsazovaných míst. Svého nového senátora si zvolili na Orlickoústecku, kde zbyli jen dva adepti. Ve zbývajících obvodech se pravděpodobně ve finále znovu utkají dva nejlepší z každého obvodu, tedy 52 kandidátů. V senátních volbách bude nejvíce křesel obhajovat klub KDU-ČSL a nezávislí, a to sedm. Šest z nich jsou kandidáti, které navrhli lidovci. Po šesti mandátech obhajují kluby Starostové a nezávislí a klub ProRegion, v němž jsou hlavně zástupci ANO a ČSSD. STAN a SLK obhajují vítězství kandidátů, které navrhli, ve třech obvodech, stejně jako ANO, sociální demokraté ve dvou obvodech. Klub ODS a TOP 09 usiluje minimálně o udržení pěti křesel, přičemž ODS obhajuje vítězství ve třech a TOP 09 ve dvou obvodech. Z klubu hnutí Senátor 21 a Pirátů mandáty obhajují dva senátoři zvolení s podporou Zelených. Místo v Senátu uvolní bývalý komunista Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz), který nebyl členem žádné frakce. Bez ohledu na výsledek senátních voleb je jisté, že současná vládní koalice si v horní komoře udrží většinu, i když obhajuje 18 křesel z 27 nyní volených. Oficiálně budou výsledky obecních voleb zveřejněny po pondělním projednání Státní volební komisí pravděpodobně v úterý ve Sbírce zákonů. Od následujícího dne tak začne ubíhat desetidenní lhůta, v níž se voliči či kandidující strany mohou obrátit se stížnostmi na správní soudy. V případě senátních voleb tato lhůta začne až o týden později po senátním finále. Mohlo by vás zajímat Začaly komunální a senátní volby, odvolil prezident, premiér i šéfové opozice

Voliči dnes rozhodují o složení obecních zastupitelstev a třetiny Senátu