Vláda se nemůže shodnout na podobě růstu životního minima. Na přidání od ledna je už pozdě, míní Schillerová

Vládní strany se ani na dnešní koaliční radě nedohodly, o kolik a kdy by se případně mohlo v Česku zvýšit životní a existenční minimum. Ministerstvo práce v úterý předloží svůj návrh s přidáním asi o 11 procent od ledna.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) novinářům po jednání řekla, že v rozpočtu svého resortu na to našla 454 milionů korun. Ministerstvo financí pod správou hnutí Aleny Schillerové (za ANO) by částky zvedlo až od roku 2020, ministryně by současně ráda provedla komplexní revizi předpisů o životním minimu.

Minimum se zvedlo naposledy v lednu 2012. Pro samotného dospělého činí 3410 korun, pro děti a další dospělé v rodině je nižší. Existenční minimum je 2200 korun. S životním minimem se srovnává příjem žadatelů a zjišťuje se, zda mají na pomoc od státu nárok. Například přídavek na dítě či porodné je pro rodiny s příjmem pod 2,7násobek minima. Maláčová navrhuje navýšení od ledna zhruba o 11,4 procenta, tedy na 3800 korun pro dospělého. Existenční minimum by činilo 2450 korun.

Maláčová novinářům řekla, že svůj návrh pošle do připomínkového řízení, věc považuje za svou prioritu. "Dnes padla největší překážka, MPSV našlo z vlastních zdrojů finance na dofinancování existenčního a životního minima," uvedla po schůzce. Dohoda s ANO ještě není, debata se ale podle ní posouvá z politické roviny na odbornou. Doufá, že se povede zkrátit lhůty v připomínkovém řízení a v polovině prosince by mohla návrh probrat vláda.

Maláčová připomíná, že minima se nevalorizovala šest let. Dvě třetiny lidí, kteří jsou na životním minimu a dávkách závislí, nemohou pracovat a přivydělat si, uvedla. Zmínila děti, postižené a seniory. Schillerová uvedla, že kabinet se o rizikové skupiny stará jinými způsoby. Důchodcům zvedá penze, ostatní zase dosáhnou na jiné dávky, uvedla ministryně.

V návrhu rozpočtu na příští rok peníze na zvýšení minima a s ním i některých dávek zahrnuty nejsou. Podle šéfky státní pokladny Schillerové je nejdřív potřeba vědět, jaké by byly po zvýšení minima celkové výdaje. "Já navrhuji systémovou novelu. Spotřební koš se tvořil v roce 1990, jsou tam věci, které neodpovídají dnešní realitě," konstatovala. Ministerstva podle ní navíc musejí zanalyzovat, do jakých oblastí by změny minim dopadly. Na přidání od ledna je podle Schillerové už pozdě. "Je to málo reálné, ale bavit se o tom budeme," řekla k návrhu MPSV.