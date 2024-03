Ve sbírce na drony pro Ukrajinu lidé vybrali více než 140 milionů korun

Ve sbírce na nákup dronů pro nasazení v boji na Ukrajině lidé vybrali více než 141 milionů korun. Zhruba čtyři tisíce dronů je vyrobených a část už byla na Ukrajině využita, uvedli dnes na tiskové konferenci zakladatelé spolku Skupina D, který sbírku pořádá. V dalším období plánuje spolek jednat s partnery v zahraničí a chce rozšířit spolupráci s českou armádou například na vojenských školách.

Původním cílem sbírky Drony Nemesis bylo podle jednoho ze zakladatelů spolku Jana Veverky vybrat 100 milionů korun, což by podle něj vyšlo na zhruba deset tisíc dronů. "Cílem už není dodat Ukrajině deset tisíc, ale desítky tisíc dronů," uvedl herec Ondřej Vetchý, který se na sbírce podílí. Podle dalšího z organizátorů Milana Mikuleckého je primárním úkolem spolku pomoc Ukrajině, sekundárním pak připravit ČR na možné hrozby. Spolek tak podle něj například mapuje možnosti českého obranného průmyslu, všechny součástky dronů lze podle něj vyrobit v Česku.

Podle náčelníka generálního štábu a čestného předsedy spolku Karla Řehky má projekt dvě roviny, a to kromě pomoci Ukrajině je také pro českou armádu užitečný k získávání know how k využívání dronů. Také podle Otakara Foltýna z Vojenské kanceláře prezidenta republiky jsou informace o využití nebo uzpůsobování dronů podle situace na bojišti pro českou armádu důležité.

Podle Mikuleckého se objem výroby dronů postupně zvyšuje. Jeden vyjde průměrně na deset tisíc korun, záleží ale na konkrétní specifikaci, uvedl. Skupina D je podle něho spojením lidí z prostředí armády, aktivních záloh i neziskového sektoru. Název spolku odkazuje ke Zvláštní skupině D, která vznikla za druhé světové války v roce 1941 ve Velké Británii pro výcvik československých parašutistů.