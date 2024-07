V Ostravě začíná festival Colours of Ostrava

V Ostravě dnes začíná 21. ročník festivalu Colours of Ostrava.

Do 20. července nabídne hudební projekty z více než tří desítek zemí. Na sedmi scénách vystoupí 70 zahraničních kapel a několik desítek domácích interpretů. Mezi hlavními hvězdami budou americký zpěvák Lenny Kravitz nebo popová hvězda Sam Smith.

V programu původně byla i legendární americká rocková skupina Queens of the Stone Age. Před několika dny ale kvůli zdravotním problémům zpěváka zrušila evropské turné, a to včetně ostravské zastávky. Své místo mají na festivalu také domácí umělci. Vystoupí například Mig 21, Lenny, D.Y.K., Tata Bojs, Aneta Langerová, Bratři Ebenové nebo Lake Malawi.

Již posedmé se na Colours of Ostrava uskuteční mezinárodní diskusní fórum Meltingpot. Na 11 scénách vystoupí přes 250 řečníků, kteří se věnují různým oborům. Mezi přední zahraniční hosty patří profesor psychologie a behaviorální ekonomie Dan Ariely, spisovatel Irvine Welsh nebo astronautka Meganne Christianová. Z českých hostů Meltingpotu by měli vystoupit psychiatr Jiří Horáček, náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka nebo fyzička Dana Drábová.

Na třech scénách se během Colours of Ostrava odehrají divadelní představení. Očekávanou událostí bude inscenace Marta, příběh zpěvačky Marty Kubišové, za nímž stojí tým scenáristky a producentky Daniely Sodomové a režisérky Adély Laštovkové Stodolové. Dále se návštěvníci mohou těšit na humornou inscenaci The Legends od Lunetic z dílny pražského divadla NoD nebo improvizující umělce z Losers Cirque Company.