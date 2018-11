Útočník na německé fotbalisty si odsedí 14 let, hrozilo mu doživotí

12:16

Vláda dostane připravovanou novelu zákoníku práce k projednání až poté, co se na ní dohodnou odbory a zaměstnavatelé. Na odborářské konferenci o budoucnosti práce to v úterý řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) . Od zástupců firem a zaměstnanců bude žádat písemnou dohodu o podobě pracovního kodexu. Podepsat by ji měli do února.