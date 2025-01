Uplynulo 21. let od smrti Heleny Růžičkové. "Kdyby to dnes viděla, klepla by ji pepka", říká Troška

Helena Růžičková, jedna z nejvýraznějších českých hereček, odešla z tohoto světa před 21 lety, 4. ledna. Byla to žena, která se nebála říct pravdu do očí, milující matka a talentovaná umělkyně, která si získala srdce mnoha diváků. Její život byl plný zajímavých momentů, které by mohly být námětem na román. Na její osobnost a život zavzpomínal režisér Zdeněk Troška, který byl jejím blízkým přítelem.

Osobní život a začátky kariéry

Helena, rozená Málková, se provdala už v 19 letech za Jiřího Růžičku, který se později stal divadelním hercem a pomocným režisérem na Barrandově. Jejich manželství vydrželo celý život, ačkoliv Helena byla známá svým heslem „co oči nevidí, srdce nebolí“.

Jiří byl jejím jediným manželem, ale podle vzpomínek její přítelkyně Marie Formáčkové měla Helena v mládí několik tajných románků, například s americkým hercem a zpěvákem Deanem Reedem nebo s Josefem Hlinomazem, s nímž se sblížila během natáčení filmu Psi a lidé.

Mateřská láska a role pro syna

Helena měla se svým manželem jediného syna Jiřího, kterého milovala nade vše. Jiří se stal hercem a nejvíce ho proslavila role v trilogii Slunce, seno…, kterou režíroval Zdeněk Troška. „Helenka mě tehdy požádala, abych mu dal nějakou roli, aby ho měla pod dohledem,“ vzpomíná Troška. A tak Jiří získal roli tlustého Josefa, která se stala ikonickou.

Přátelství se Zdeňkem Troškou

Helena a Zdeněk Troška se poprvé setkali, když byl Troška studentem druhého ročníku na FAMU. Nabídl jí roli ve svém absolventském filmu, který později natočil pod názvem Slunce, seno, jahody. Helena si okamžitě získala jeho sympatie a stala se součástí jeho života. Během natáčení tohoto filmu dokonce bydlela u Troškovy rodiny, kde se spřátelila s jeho rodiči. Později si s manželem pořídila dům v jižních Čechách, kde trávila čas.

Politická angažovanost

V roce 1996 se Helena rozhodla vstoupit do politiky a kandidovala do Senátu za KSČM. Její rozhodnutí překvapilo mnohé, včetně Trošky. Helena chtěla pomáhat lidem a věřila, že tato strana má sociálně zaměřený program. Její politická kariéra však nebyla úspěšná. „Kdyby viděla, jak to dnes vypadá, určitě by ji trefil šlak,“ poznamenal Troška.

Boj s nemocí

Helena byla známá svou silnou vůlí, která jí pomohla překonat rakovinu. Lékaři označili její uzdravení za zázrak, protože většinu nádorů dokázala „umořit“ svou vnitřní silou. Zůstal jí pouze jeden nádor, který byl zapouzdřený. Přesto ji trápily zdravotní problémy, zejména s nohama, kvůli kterým skončila na vozíku. Plánovala rehabilitace, ale bohužel zemřela na selhání ledvin.

Osobnost, která zanechala stopu

Helena Růžičková byla nejen skvělou herečkou, ale také člověkem, který nesnášel lež a podrazy. Byla přímá, rázná a vždy říkala, co si myslí. Věřila, že život je krátký a je třeba si ho užívat, místo aby lidé páchali zlo a dělali si naschvály. Její přítel Zdeněk Troška na ni vzpomíná jako na ženu, která byla stejná v soukromí jako na plátně – autentická, upřímná a plná života.

Helena Růžičková zůstává v srdcích mnoha lidí jako nezapomenutelná osobnost českého filmu a divadla. Její odkaz žije dál nejen díky jejím rolím, ale také díky vzpomínkám těch, kteří ji znali.