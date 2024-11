Trumpovým vyslancem pro Blízký východ bude realitní makléř, se kterým prezident hraje golf

Odměňování přátel vysokými posty v americké administrativě Trump pokračuje v podkopávání důvěry v bezpečnost Spojených států

Po bizarní volbě bývalého vojáka a současného moderátora Fox News (přesněji Trumpova oblíbeného pořadu Fox & Friends Weekend) Petea Hegsetha ministrem obrany (psali jsme zde), se budoucí prezident Spojených států vytasil s dalšími diskutabilními volbami na různé mocenské posty v rámci své administrativy. Zatímco Marco Rubio na pozici ministra zahraničí je sice „jestřábí“ volba, nicméně vzhledem k Rubiovým zkušenostem zcela pochopitelná, další už nedávají smysl.

Speciálním vyslancem pro Blízký východ se stane Steven Witkoff, který by měl řešit především kritické třecí plochy v rámci izraelsko-palestinského konfliktu a dělat mediátora mezi různými frakcemi v rámci blízkovýchodní politiky. Má to jeden problém. Witkoff není v diplomatických kruzích nijak známý a ani z hlediska blízkovýchodní odbornosti o něm nikdo neslyšel. Není se čemu divit. Je to totiž bohatý realitní makléř.

Witkoff nemá žádnou profesní zkušenost, která by jej předurčovala k roli vyslance pro Blízký východ krom toho, že hraje s Trumpem golf, patří mezi jeho dlouholeté přátele a chválil kroky jeho vlády v oblasti Izraele. Z jeho postojů ohledně blízkovýchodní politiky neznáme nic, krom faktu, že je nadšeným obdivovatelem izraelského premiéra Benjamina Netanjahu, ovšem nikdy se s ním osobně nesetkal, pouze si jej poslechl při proslovu v Kongresu, což označil za „spirituální zážitek.“

Nová vlna jmenovaných vyvolává otázky především u armádních a bezpečnostních expertů. Zatímco Witkoff v nové roli může být maximálně neefektivní, ale nejspíš přímo neohrozí stabilitu na Blízkém východě, jmenování Hegsetha do role šéfa nejsilnější armády světa šokovalo armádní i politické odborníky. V době, kdy se řeší válka na Ukrajině, asymetrická válka Ruska se Západem pomocí dezinformací i ovlivňování důležitých osob, izraelsko-palestinský konflikt hrozí další eskalací a Čína se dále usazuje v roli v jednoho z hlavních světových hráčů, je jmenování nezkušeného Hegsetha velkou slabinou jak pro Spojené státy, tak i trhlinou v důvěře spojenců.