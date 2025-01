Trump podle amerického tisku zatím jen ochromil vládu a úřady

Ministerstva plánují rušení oddělení či programů, zdravotnické úřady přestaly vydávat veřejná prohlášení a nejrůznější agentury se potýkají se zákazem nabírat nové pracovníky.

Návrat amerického prezidenta Donalda Trumpa do čela Spojených států otřásá fungováním federální vlády, informuje americký tisk. Deník The Wall Street Journal (WSJ) vývoj shrnul tak, že po Trumpově šokové terapii se kola státní správy přestala otáčet.

"Jakkoli problémy nejsou v prvních dnech předání prezidentské moci neobvyklé, někteří dlouholetí federální pracovníci řekli, že tento týden se chaos zdá být extrémnější v důsledku propastných rozdílů mezi agendami předchozí a nastupující vlády," píše WSJ. Podle deníku se v posledních dnech zadrhávají i rutinní kroky vlády.

Na ministerstvu dopravy vyvolal zmatek Trumpův pondělní exekutivní příkaz přehodnotit vyplácení financí na základě velkých výdajových balíků jeho předchůdce Joea Bidena, řekl analytik Jeff Davis z washingtonského výzkumného ústavu Eno Center for Transportation. "Začal jsem od panikařících lidí (na ministerstvu) dostávat zprávy, že vypínají své systémy," uvedl. Výpadky podle WSJ odezněly poté, co Bílý dům v úterý specifikoval, že Trumpovo nařízení se týká pouze fondů spojených s elektrickými auty nebo obnovitelnými zdroji.

Média si také všímají, že ministerstvo zdravotnictví a jemu podřízené agentury jako Středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) v úterý přerušily externí komunikaci. Podle informací WSJ to souvisí i se snahou zajistit, aby se prohlášení a tiskové zprávy řídily dekretem o dvou genderech a používaly například výraz těhotné ženy místo těhotných lidí, jak se v poslední době zažilo.

Deník The Washington Post (WP) nicméně popisuje, že změny na ministerstvu sahají mnohem dál. Podle něj Trumpův tým také pozastavil služební cesty pracovníků resortu nebo brífinky pro poradce z Kongresu, dále vydávání vědeckých zpráv o boji proti ptačí chřipce či kontakty s mimovládními vědci.

Byla mezi nimi i Victoria Seewaldtová, která vede kalifornský ústav pro výzkum rakoviny City of Hope Comprehensive Cancer Center. Ve čtvrtek měla vést seminář pořádaný vládním Národním ústavem zdraví (NIH), akce ale byla zrušena, aniž by byl stanoven nový termín. "V podstatě ve všem je chaos. A upřímně řečeno, všichni jsou vyděšení," řekla Seewaldtová. "Je to, jako by do všech našich ústavů a výzkumných projektů vletěl meteor," dodala.

Ministerstvo zdravotnictví ani další vládní složky zatím nemají řádné lídry schválené Senátem, kde může projednávání nominací na ministry trvat ještě týdny. Trump již nicméně zahájil rozsáhlé změny ve fungování vlády, když například nařídil federálním úřadům, aby zrušily všechny programy na podporu rozmanitosti, rovnosti a inkluze. Také začaly personální čistky, které zasahují činitele dosazené Bidenem i kariérní členy státní správy.

Deník The New York Times ve středu popsal, jak probíhala schůzka o budoucnosti úředníků pracujících pro radu pro národní bezpečnost v Bílém domě. "Při úsečném setkání, které trvalo jen pár minut - žádné otázky, prosím - jim bylo řečeno, aby si sbalili věci a šli domů. Nepoužívejte e-mail a čekejte na další pokyny, řekli jim, a někteří z vás budou pozváni, abyste se ucházeli o své staré posty," napsal list.

Změny ve struktuře ministerstev se netýkají jen programů pro diverzitu. Podle zjištění WP například Trumpova administrativa zahájila také kroky k rozpuštění oddělení Pentagonu, které dohlíží na ochranu civilistů v bojových operacích. Zrušení týmu, který vznikl na základě zákona z roku 2023, by však vyžadovalo souhlas Kongresu.

Rozsáhlé personální změny jsou jednou z priorit staronového prezidenta, který někdy vládní pracovníky označuje výrazem deep state a popisuje je jako sílu, která v jeho prvním funkčním období blokovala jeho plány. Po návratu do Bílého domu obnovil nařízení, které usnadňuje výměnu desetitisíců úředníků, a vyhlásil pauzu v najímání nových federálních pracovníků.

Poslední uvedený krok podle WSJ vyvolal v mnoha úřadech otázky, jak se budou potýkat s aktuálními potřebami. Obzvláště to platí pro berní úřad Internal Revenue Service, který v této době zpravidla nabírá posily na období vyplňování daňových přiznání.

Vláda nyní podle všeho odmítá i lidi, kteří už měli přislíbené zaměstnání. Deník WP uvádí, že takováto situace nastala v programu ministerstva spravedlnosti, který posledních více než 60 let sloužil jako vstupní brána pro absolventy právnických fakult. Zda bude program po konci několikaměsíční pauzy v náborech obnoven, nebylo podle listu jasné.