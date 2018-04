Trojice předsedů nejvyšších soudů chce schůzku se Zemanem. Hledá se nástupce Rychetského na Ústavní soud

VIDEO MAGAZÍN - Magazín autor: red

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský žádá o schůzku prezidenta Miloše Zemana. Chce s ním řešit otázku svého nástupce v čele soudu. Jak už uvedl dříve, za ideální osobu považuje nynějšího šéfa Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu, kterému vyprší mandát letos na podzim. Schůzky u Zemana by se měl zúčastnit i Baxa a další z předsedů nejvyššího soudů Pavel Šámal, píše Robert Malecký na webu Hlídací pes.

Rychetskému vyprší druhý desetiletý mandát v čele Ústavního soudu až v roce 2023. Chce si ho ale zkrátit; původně plánoval, že tak učiní už vloni, nakonec se rozhodl ještě nějakou dobu zůstat. Také proto, že není zcela spokojen s fungováním instituce, kterou během svého prvního mandátu Miloš Zeman výrazně obměnil.

Změna se chystá i vedení Nejvyššího správního soudu. Josefu Baxovi i místopředsedovi soudu Michalu Mazancovi vyprší mandát na začátku října a aktuálně se intenzivně hledají jejich nástupci. Pokud by se pro Baxu nenašlo jiné angažmá, nejpíše by na Nejvyšším správním soudu zůstal jako řadový soudce.

Právě Baxu by přitom Rychetský rád viděl jako svého nástupce. A toto řešení má podporu i v justičních kruzích. Jenže Hrad dosud nebyl této myšlence vůbec nakloněn.

Řešení situace na obou soudech by mělo být předmětem schůzky u prezidenta Zemana, který má ve jmenování soudních funkcionářů rozhodující slovo.

Pozor na kohortu panošů

Rychetský v rozhovoru pro HlídacíPes.org upozornil, že se obává vlivu "hradních úředníků" na prezidentovo rozhodování. A chtěl by se Zemanem proto mluvit přímo.

"Uvidíme, jak to dopadne. Já jsem slyšel vaše slova, že Hrad není nakloněn těmto představám. Protože moje komunikace s Hradem je nulová už řadu let, tak to neumím odhadnout, ale nepochybně asi požádám spolupředsedy obou nejvyšších soudů v naší zemi o jakési diskusní sezení s panem prezidentem, nikoliv s kancléřem nebo jeho úředníky," řekl Rychetský pro HlídacíPes.org v rámci projektu Mapa justice.

Vztahy Pavla Rychetského s Hradem jsou napjaté právě kvůli jeho kritice Zemanova okolí. Letos v lednu před prezidentskou volbou v rozhovoru pro iRozhlas.cz řekl, že má obavy z prezidentovy kohorty panošů.

Jmenovitě kritizoval i mluvčího Jiřího Ovčáčka. "Považuji za nepřijatelné, aby úředník jakýmkoli způsobem na soukromém twitteru vyslovoval hodnoticí soudy o ústavních činitelích. Takový úředník by měl být během jedné hodiny vyhozen," řekl tehdy Rychetský.

Obavy ze Zemanova okolí se týkají právě výběru příštího předsedy Ústavního soudu a dalších soudních funkcionářů. Rychetský řekl, že Hrad může mít o jménu budoucího předsedy jiné představy, než je Josef Baxa, a možná má Zemanovo okolí i vlastního kandidáta.

Mohou podle Pavla Rychetského napjaté vztahy mezi ním a Hradem do výběru zasáhnout?

"Myslím, že hlavní zájmy pana prezidenta jsou v úplně jiné oblasti, oblasti ekonomické, čistě politické sestavování vládních koalic a podobně. Že celá otázka justice a fungování justice a spravedlnosti v naší zemi se mu vůbec nejeví jako pro něj důležitá, což možná právě otevírá prostor pro nějaké úředníky Pražského hradu," řekl v rozhovoru pro HlídacíPes.org Rychetský.

Zda Zeman žádosti o schůzku vyhoví, se dosud neví. "Je to pro nás nová informace," uvedl na dotaz HlídacíPes.org mluvčí Jiří Ovčáček.

Robert Malecký pro Ústav nezávislé žurnalistiky