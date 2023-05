Tříčlennou rodinu s průměrným příjmem připraví „balíček“ ročně až o 178 tisíc korun

Rodina s jedním dítětem, kde mají oba partneři zhruba průměrný výdělek a jsou zaměstnaní v soukromé sféře, by přišla kvůli vládnímu balíčku podle odborů ročně přibližně o 152 800 korun. Pokud jsou oba zaměstnanci ve veřejné sféře, dopad by mohl být 178 200 korun. Výsledky svých propočtů představili dnes na tiskové konferenci ekonomové a předáci Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS).

Zohlednili zdražování, snížení sumy na platy, zvýšení daně z nemovitosti, zavedení nemocenských odvodů či zrušení zaměstnaneckých benefitů a školkovného. V pondělí 31 svazů ČMKOS vyhlásilo kvůli balíčku stávkovou pohotovost.

„Pohybujeme se v řádu okolo jedné pětiny poklesu disponibilního příjmu. To je ta hrůza. Přitom to vypadá nenápadně, že by to jako šlo,“ uvedl ekonom ČMKOS Martin Fassmann.

Odboráři si jako model vzali tříčlennou rodinu. Oba rodiče pracují, každý vydělá zhruba 42 000 korun hrubého a potomek je předškolák. Domácnost má roční čistý příjem 864 416 korun. Po zavedení nemocenského pojištění 0,6 procenta zaplatí oba pracovníci státu 6048 korun. Zatímco ministerstvo financí či národní banka odhadují inflaci do tří procent, podle odborů bude na šesti procentech. Zdůvodňují to zdražením po změně DPH. Znehodnocení výdělků by při šestiprocentním příjmu bylo 52 105 korun. Vláda plánuje snížení sumy na platy o dvě procenta. Uvádí, že platy klesat nebudou, seškrtat se mají neobsazená či nepotřebná místa. Podle odborů by dvouprocentní snížení odměny ve veřejném sektoru znamenalo 17 368 korun. Zrušení školkovného představuje dalších 30 840 korun.

Podle předáků vládní balíček míří především na zaměstnance, jejich rodiny a také na důchodce. S nastavením opatření nesouhlasí. Za stávkovou pohotovostí, kterou svazy vyhlásily v pondělí, si odbory podle předsedy ČMKOS Josefa Středuly stojí.

Česko hospodaří v posledních letech každý rok se stomiliardovými schodky. Vláda plánuje v příštím roce uspořit na výdajích 62,4 miliardy korun a z nových příjmů získat 31,7 miliardy korun, celkem tedy 94,1 miliardy korun. V dalším roce by to pak mělo být celkem 53,4 miliardy korun. Kabinet počítá se seškrtáním dotací, snížením sumy na provoz státu i na platy. Vzrůst by měla daň firmám, z nemovitostí, z hazardu, lidem s vyšším příjmem či u tabáku a alkoholu. Nulovou daň má mít ale dál tiché víno.

Ke stávkové pohotovosti se přidávají i odbory ze Škoda Auto

Ke stávkové pohotovosti se přidávají odbory automobilky Škoda Auto, řekl dnes novinářům předák nejpočetnějšího svazu KOVO Roman Ďurčo. KOVO má podle něj 80 000 členů. Podle Středuly se připojil i svaz v dopravě DOSIA a s konfederací chce o podpoře jednat také Asociace samostatných odborů (ASO) jako druhá odborová centrála.

„Můžeme poděkovat vládě, že nás opravdu stmelila. S kolegou Jaroslavem Povšíkem (předák odborů automobilky) jsme se dohodli, že se Škoda Auto připojí (ke stávkové pohotovosti),“ uvedl Ďurčo. Podle něj tak jeho svaz s odbory automobilky, které jsou samostatné, dá dohromady 110 000 členů.

ČMKOS je největší centrála v zemi. Zastřešuje 31 svazů s celkem 270 000 členů. ASO je menší centrála, jsou v ní vlivné lékařské odbory či odborová sdružení železničářů.

Podle vedení ČMKOS opatření balíčku míří proti zaměstnancům a jejich rodinám i proti důchodcům. Předáci zmínili snížení sumy na platy, možné zdražování po úpravě DPH, obnovení nemocenských odvodů u zaměstnanců či zrušení daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů. V chystaných změnách penzí nesouhlasí třeba s dalším zvyšováním důchodového věku nad 65 let či se snižováním nových penzí. Požadují také dřívější důchod pro náročné profese bez krácení pobírané částky.