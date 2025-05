Tragédie v zoo. Turista si spletl krokodýla se sochou a skočil za ním do výběhu!

2. 5. 2025 – 6:20 | Zpravodajství | Alex Vávra

Chtěl jen originální selfie, ale málem přišel o život. Devětadvacetiletý turista přelezl plot v zoo na Filipínách a vlezl přímo do výběhu s obřím krokodýlem. Myslel si, že zvíře je plastová socha. Krokodýl se však náhle pohnul – a začal krvavý útok.

Zprvu to vypadalo jako nevinná touha po originální fotce z dovolené. Jenže devětadvacetiletý turista udělal osudovou chybu – spletl si čtyřmetrového krokodýla se sochou a vlezl za ním do výběhu. Co následovalo, připomínalo scénu z hororu. Tragikomický, ale mrazivý incident se odehrál 28. dubna v zoo Kabug Mangrove Park and Wetlands. Mladý muž se rozhodl zapózovat u „sochy“ krokodýla v mělkém bazénku, kde plaz nehnutě ležel. Přelezl plot, ignoroval cedule i varovné výkřiky přihlížejících a brodil se vodou přímo ke zvířeti. Pak vytáhl telefon, připravil si úsměv – a v tu chvíli zaútočila realita. Obrovská krokodýlí samice jménem Lalay, dlouhá 4,5 metru, náhle otevřela tlamu a zakousla se muži do paže. Ozval se děsivý řev.

Krokodýl ho pak chytil za stehno a několikrát s ním zatočil v brutálním predátorském manévru, který v přírodě znamená jistou smrt. Muž byl zakrvácený, zmatený, snažil se křičet, ale zvíře ho vláčelo vodou jako hadrovou panenku. Celá hrůza trvala téměř 30 minut. Turista byl bezmocně lapený v krokodýlím výběhu a hrozilo, že ho Lalay roztrhá na kusy. Šokující je, že během celé doby byli poblíž zaměstnanci zoo – ale nikdo nezasáhl. Až po půlhodině přiběhl ošetřovatel, který v zoufalé snaze muže zachránit popadl kus betonu a udeřil krokodýla do hlavy. Šelma na chvíli povolila sevření čelistí – a to zachránilo turistovi život.

Záchranáři ihned poskytli první pomoc. Muž krvácel z několika míst a musel být urgentně převezen do nemocnice. Utrpěl vážná zranění, ale podle lékařů měl obrovské štěstí – při útoku nedošlo k žádné zlomenině. Dostal přes 50 stehů. Očití svědci i místní obyvatelé byli v šoku. „Nechápu, proč to udělal. Bylo jasně napsáno, že je to výběh pro krokodýly. Ale on si tam prostě vlezl, jako kdyby šel na piknik,“ popsal jeden z přihlížejících. Policie i vedení zoo celou událost vyšetřují.

Podle rotmistra Joela Sajolgy ze Siay Municipal Police šlo o extrémně nebezpečné chování: „Ten muž ohrozil nejen sebe, ale i všechny kolem. Je zázrak, že přežil. Nikdy, opakuji, nikdy se nesmí vstupovat do výběhů se zvířaty.“

A proč turista riskoval život pro jednu fotku? Protože si krokodýla spletl s maketou. Lalay ležela bez hnutí a působila dojmem plastové sochy. Ticho před bouří – a pak peklo.