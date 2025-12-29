Tesco nasadilo po Vánocích silný kalibr
29. 12. 2025 – 7:25 | Zprávy | Anna Pecena
Vánoce sotva skončily a Tesco už rozjíždí další nákupní horečku. Od 27. 12. do 31. 12. láká na výrazné slevy alkoholu, masa i běžných potravin, které se hodí na silvestrovský stůl i do všedních dní. Vybrali jsme nejzajímavější ceny z aktuálního letáku a shrnuli je do přehledného přehledu, který potěší každého, kdo chce ušetřit, ale nechce slevit z kvality.
Alkohol jako hlavní tahák silvestrovského nákupu
Leták Tesca sází po svátcích hodně na alkohol, což není náhoda. Silvestr je za dveřmi a ceny tomu odpovídají. Velkou pozornost si říká Bohemia Sekt Demi Sec nebo Brut, který vyjde na 89,90 Kč. Pro náročnější je tu i Moët & Chandon Brut Impérial za 799 Kč, což je výrazná sleva oproti běžné ceně. Milovníci piva nepřehlédnou Pilsner Urquell 0,5 l za 25,90 Kč, zatímco na větší oslavy se hodí i víno Bella Cucina Prosecco Frizzante za 49,90 Kč. Tvrdý alkohol zastupuje Jägermeister 0,7 l za 279,90 Kč, tedy cena, která se objevuje spíš výjimečně.
Maso, sýry a klasika do lednice za méně peněz
Tesco nezapomíná ani na běžné nákupy. Vepřová krkovice bez kosti je v akci za 79,90 Kč za kilogram, vepřová kýta dokonce za 69,90 Kč za kilo. To jsou ceny, které potěší nejen silvestrovské hostitele, ale i ty, kteří chtějí levně doplnit mrazák. Z chlazeného sortimentu zaujme plátková Gouda 48 % za 15,90 Kč za 100 g. Do běžné kuchyně se hodí i okurka hadovka za 14,90 Kč kus nebo Tesco veka za 16,90 Kč. K tomu Coca-Cola 1,5 l za 26,90 Kč a Lay’s brambůrky za 29,90 Kč a základ silvestrovského pohoštění je hotový.
Výprodeje a slevy, které jdou ještě dál
Leták doplňují i povánoční výprodeje. Vánoční kosmetické balíčky jdou dolů rovnou o 50 %, což je ideální příležitost pro opožděné dárky nebo zásobu na další rok. Zajímavostí je také Král sýrů Original za 29,90 Kč při využití Clubcard. Tesco zároveň upozorňuje na další plošné výprodeje vybraného sortimentu, kde slevy sahají až ke 70 %. Právě tady se často objevují nečekané úlovky, které v běžné akci nenajdete.
Celý leták působí jako jasná výzva k povánočnímu nákupu. Kombinace levného alkoholu, masa a základních potravin dává smysl a cílí přesně na období mezi svátky a koncem roku. Pokud chcete doplnit zásoby nebo připravit silvestrovskou oslavu bez zbytečných výdajů, právě teď je ideální chvíle vyrazit do Tesca. Akce platí pouze od 27. 12. do 31. 12., takže s rozhodováním se příliš nevyplatí otálet.