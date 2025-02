Tereza Pergnerová odmítla práci snů na Nově! Chce totiž něco lepšího...

Populární moderátorka nemá o nabídky nouze a může si vybírat, o čemž se nedávno přesvědčila i produkce TV Nova.

Našlo by se jistě mnoho kolegů a televizních hvězd i hvězdiček, které by neváhaly přijmout nabídku moderovat velice populární pořad. Matador branže Tereza Pergnerová si ale může vybírat a počkat na nabídku, která ji osloví doopravdy.

Nepovedlo se to vedení TV Nova, které se pokusilo Terezu zlanařit do pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Show se sice těší divácké oblibě, a to se samozřejmě odráží i v mediální expozici účastníků, kteří se pak mohou těšit na zvýšenou popularitu, nárůst provozu na sociálních sítích a podobně, ale to všechno nechává Terezu chladnou.

Pořad prostě není pro ni, myslí si: „Dostala jsem tu nabídku, ale to já bych neuměla. To není můj šálek kávy. Člověk to musí cítit, musí do toho být pronesen, musí vědět, že tomu chce obětovat všechno. A tohle já neumím,“ prohlásila Tereza v pořadu StandaShow.

„Nabídku do StarDance jsem nikdy nedostala. Kdybych ji dostala, tak bych se protančila! StarDance je krásný projekt, vzbuzuje v lidech hezké emoce, takže to bych jednoznačně neodmítla. Ta nabídka by mě potěšila...,“ přiznala Pergnerová bez většího vytáčení, kam by nejraději nasměrovala své (taneční) kroky.

Uvidíme, jestli na zasněnou Pergnerovou uslyší i Česká televize a roztančenou moderátorku třeba uvidíme v nějaké z nadcházejících řad oblíbeného pořadu.