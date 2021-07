Tatéři se inspirují obrazci na 500 let starých mumiích. Tetují je původním obyvatelům

Vytetované jemné linky, oblouky nebo tečky často odpovídající akupresurním bodům zdobily těla i v daleko v minulosti. Klasické, tedy podkožní tetování archeologové objevili i u 500 let starých mumifikovaných nebo kvůli arktickému klimatu zachovaných těl. Současní tatéři se jím nyní inspirují a propojují pomocí něj původní obyvatelstvo s jejich předky, píše deník The New York Times.

Skupina lovců v 70. letech minulého století narazila na osm 500 let starých těl, která arktické klima uchovalo nedaleko Qilakitsoqu - opuštěného sídla Inuitů na severozápadě Grónska. Když později vědci mumie nafotili na infračervený film, učinili fascinující objev: pět ze šesti mumifikovaných žen mělo na těle tetování. Tetování bylo pro Inuity a další původní kultury po tisíce let víc než jen ozdobou. Symbolizovalo sounáležitost, značilo rituály vstupu do dospělosti, duchovní přesvědčení nebo síly, které šlo přivolat při porodu nebo lovu. Přesto však v 17. století misionáři a kolonisté přesvědčení o nutnosti „zcivilizovat“ původního obyvatelstvo tetování učinili přítrž - s výjimkou těch nejodlehlejších komunit. Setkání s pramatkami Tetovací praxe se z Grónska vytratila natolik důkladně, že Maya Sialuková Jacobsenová, která tam strávila své dětství, pracovala celé desetiletí jako tatérka v západním stylu, než si uvědomila, že její inuitští předkové tetovali taky – i když po svém. Dnes Jacobsenová za pomoci historických dokumentů, artefaktů a qilakitsockých mumií - z nichž je několik vystaveno v grónském Národním muzeu - studuje tradiční inuitské tatérské náměty. Vzory potom jehlou ručně vytetuje do tváří a těl inuitských žen, někdy i mužů, a pomáhá jim tak napojit se na své předky a znovu si přivlastnit svou kulturu. „Jsem hrdá, když tetuji ženu. Když se v dalším světě potká se svými pramatkami, bude to, jako kdyby se dívaly do zrcadla,“ říká Jacobsenová. Mumie objevené v Qilakitsoqu | zdroj: Profimedia Bez fyzických záznamů, které po sobě pradávné tetování zanechalo, by moderní tatéři jako Jacobsenová měli jen málo důkazů, které by mohly sloužit jako vzor pro jejich práci. Jak se ale po celém světě snaží tradice obnovit čím dál tím víc tatérů náležících k původnímu obyvatelstvu, malá skupinka archeologů sleduje stopy tetování skrze čas a prostor a odhaluje nové role, které tetování hrálo v historických a prehistorických společnostech. Umělci a vědci tak společně ukazují, že nutnost pokreslit si tělo je v lidské duši hluboce zakořeněná a překlenuje celou planetu, promlouvá napříč stoletími. Nikoli šicí, ale tatérské jehly Západní archeologové donedávna z velké části tetování ignorovali. Vzhledem k nezájmu vědců se pak nástroje využívané k propichování, oťukávání, šití nebo řezání lidské kůže katalogizovaly jako šicí jehly nebo šídla, zatímco potetované mumie byly „spíše vnímány jako objekty fascinace než vědecké exempláře,“ říká jeden z předních odborníků na archeologii tetování Aaron Deter-Wolf. Dokonce když byl v roce 1991 v italských Alpách nalezen ledový muž se zřetelným tetováním Ötzi, některá média tehdy naznačila, že jsou ozdoby důkazem, že byl Ötzi „pravděpodobně zločinec“, říká Deter-Wolf. „Bylo to velmi zaujaté,“ dodává. Mumie objevené v Qilakitsoqu | zdroj: Profimedia Například výzkum Ötziho tetování z roku 2019 nastínil, jak v Evropě vypadal život za doby bronzové. Tečky a čárky na kůži mumie odpovídaly známým bodům akupunktury, což naznačuje, že tehdejší lidé měli sofistikovanou znalost lidského těla a mohli tetování používat k úlevě od fyzickým neduhů jako je bolest kloubů. Kmenová tetování Americká archeoložka Anne Austinová zase v Egyptě objevila desítky tetování na ženských mumiích. Mezi obrázky byly na kůži i hieroglyfy, které naznačují, že tetování byla spjata s uctíváním bohyní a uzdravováním. Taková interpretace zpochybňuje teorie mužských akademiků 20. století, podle kterých tetování na ženách sloužilo jako erotická dekorace, nebo bylo vyhrazeno jen prostitutkám. Linky, tečky a oblouky. Tak vypadalo dříve tetování | zdroj: Profimedia Vědecké rozbory tetovaných mumií inspirují i tatéry jako je Elle Festin - Kaliforňan s filipínskými kořeny. Tento spoluzakladatel komunity Mark of the Four Waves, která skrze tetování sjednocuje členy filipínské diaspory z celého světa, studoval filipínská kmenová tetování po více než dvě desítky let. Jedním z jeho zdrojů jsou takzvané ohňové mumie - lidé z kmenů Ibaloi a Kankanaey, které hustě potetovaná těla uchovávaly za pomoci pomalého pálení. Pokud je klient potomkem jednoho z kmenů, který takto uchovával své mrtvé, Festin použije tetování mumií jako rámec, do kterého navrhne vlastní design. Společně s některými dalšími tatéry si totiž stojí za tím, že tetování související s určitou kulturou by si měli udělat jen ti, kdo z ní pocházejí. Dosud tetování ohňových mumií ozdobila kůži 20 lidí. Mohlo by vás zajímat Hvězdný brankář Donnarumma si nechal vytetovat vítěznou trofej z Eura

