Surrealistická krása: Jihokorejská umělkyně používá vlastní obličej jako plátno

Když začala třicetiletá umělkyně z Jižní Koreje Dain Yoon používat svůj obličej jako plátno, doma ji nepochopili. Její tvorby se báli a považovali ji za znepokojivou. Když ale prorazila do zámoří a stala se slavnou, začali ji vnímat úplně jinak.

Typ umění zvaný body art je v dnešní době velmi populární. Umělci vyjadřují kreativitu na vlastních tělech nebo tělech druhých, díky čemuž je výsledek intimnější a osobnější. Mezi nejznámější formy body artu patří tetování či jiné formy malování na kůži.

I jihokorejská umělkyně Dain Yoon používá své tělo jako plátno, konkrétně obličej. S pomocí líčení si na něj vlastnoručně kreslí optické iluze a tvoří surrealistické autoportréty. O své tvorbě a cestě z Jižní Koreje do Spojených států hovořila s televizí CNN.

V době, kdy teprve začínala Dain malovat pestrými barvami na svůj obličej, vyvolávala silně kontroverzní reakce. Doma byla její díla považována za znepokojivá, možná až děsivá. Její práci lze přinejmenším označit za avantgardní. Asi nejvíce na sebe upozornila s fotografií miniatury vlastního obličeje nakresleného na svých nehtech s vlajícími havraními vlasy. „Když jsem to udělala, myslela jsem, že je to roztomilé,“ přiznala Dain. „Mnoho lidí si ale myslelo, že je to děsivé.“

Na jedné fotografii má zase růžové vlasy a její obličej pokrývají obdélníkové tvary, které společně vytvářejí 3D iluzi, a na další zase mění vlastní hlavu v mozaiku či skleněnou kouli, a to až s podmanivou přesvědčivostí.

Jedna z kreací jihokorejské umělkyně Dain Yoon | zdroj: Profimedia / Dain Yoon/Rex Shutterstock

Její tvorba se stala v roce 2016 virální a získala si velké uznání v Evropě a USA. Jakmile si jí všimli v zámoří, pohled na její práci se změnil i doma. „Ocenili, že jsem si získala pozornost amerického tisku,“ popsala Dain. Jakmile si jihokorejští umělci získají pozornost v zahraničí, doma je za to zpravidla ocení, dodává. Dain je dnes světoznámou umělkyní, kterou jenom na instagramu sledují stovky tisíc fanoušků čekajících na další neotřelé autoportréty.

Umění trpělivosti

Spolupracovala například s britským hudebníkem a producentem elektronické muziky Jamesem Blakem či s americkou zpěvačkou a skladatelkou Halsey (Ashley Nicolette Frangipaneová) a dalšími. Podílela se na reklamách kosmetické značky Estée Lauder, automobilky BMW, výrobce iPhonů Apple či módní značky Adidas. A ozdobila stránky předního módního magazínu Vogue. Za těmito úspěchy stojí tvrdá dřina.

Dain nejprve několik hodin promýšlí samotný motiv a jeho koncept, přičemž proces malování jí někdy zabere až třináct hodin. Do toho nesmíme zapomenout na focení. Náročnost procesu vedla k tomu, že nemaluje na modely, ale na sebe.

Přestože jsou její díla přesvědčivá a mnohdy působí až neuvěřitelným dojmem, na postprodukci si umělkyně nepotrpí. Je to jenom ona, zrcadlo, barva na tělo a hodně trpělivosti, žádné úpravy snímků v programech.

Dain říká, že vzory na obličeji vyjadřuje své emoce a pocity, často i ze zcela všedních životních situací. Myslí si, že lidé často vidí jenom to, co sami vidět chtějí. Chtěla světu ukázat, jak vnímá sebe samou a své okolí.

Jeden z autoportrétů Dain nazvala What I’m Made Of a s pomocí různorodých emotikonů, žárovek, srdíček a dalších symbolů v něm vyjadřuje zmatené pocity po svém přestěhování do Ameriky. Přiznala, že smajlíky dnes snáze vyjadřuje své emoce než slovy.

Svým uměním zkoumá, jaké to je být cizincem v jiné zemi. A tento kreativní proces jí ukázal, jak moc se vnitřně posunula. „Stala se ze mě stabilnější a silnější osoba,“ přiznala Dain, která aktuálně žije v New Yorku.