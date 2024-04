Studie: Po neklidném spánku si člověk může připadat až o deset let starší

Někdy může člověk mít po probuzení pocit, že přes noc zestárl. Nyní to však dokládají závěry studie, podle níž může neklidný spánek způsobit, že se spáč ráno cítí až o deset let starší, napsal britský bulvární list Daily Mail s odvoláním na nově zveřejněnou studii.

Vědci provedli dva výzkumy, aby zjistili, zda spánek může ovlivnit to, jak starý si člověk připadá.

Nejprve požádali 429 účastníků, aby po dobu 30 dnů zaznamenávali, jak staře se cítí a také to, kolik nocí měli pocit, že se dost nevyspali. Analýza ukázala, že za každý den nedostatečného spánku se subjektivní vnímání věku zvýšilo o 0,23 roku.

Poté bylo 182 lidí zařazeno do studie, kde jim byl omezen spánek. V posteli mohli po dobu dvou nocí strávit jen čtyři hodiny za noc. Podle výsledků této studie se lidé, kteří byli omezeni na spánku, cítili o 4,44 roku starší než lidé, kteří strávili v posteli devět hodin. Studie také odhalila, že přechod od pocitu extrémní bdělosti k pocitu extrémní ospalosti byl v obou studiích spojen s pocitem, že člověk zestárl o deset let. Výzkumníci ze stockholmského Karolinského institutu publikovali své závěry v časopise Proceedings of the Royal Society B.

"Mnoho lidí se cítí mladší, než je jejich kalendářní věk...Zatímco u mladších jedinců je tento jev méně častý, po třicítce a dále se rozdíl mezi tím, kolik nám je let, a tím, jak staří se cítíme, stává výraznějším," uvádí studie.

Nové výzkumy podle vědců naznačují, že spánkové návyky mohou hrát roli v tom, jak se člověk cítí starý. "Ukazuje se, že pocit, že jsme mladší, než je náš skutečný věk, je spojen s delším životem, lepším duševním a fyzickým zdravím a pozitivnějšími psychickými vlastnostmi," uvádí studie.

Výsledky podle vědců "ukazují, že spánek a ospalost hrají zásadní roli při utváření našeho pocitu věku" a že "naše vnímání věku je pozoruhodně tvárné". V závěru studie autoři uvádějí, že dostatečný spánek je pravděpodobně klíčový faktorem v tom, jak si udržet pocit mládí.