Student střílel na střední škole v Texasu. Zabil nejméně osm lidí

16:54

Nárok na příspěvek na bydlení by od příštího roku mohlo mít mnohem méně lidí. Dávka by se navíc mohla citelně snížit čtyřčlenným a početnějším rodinám. Těm, kteří žijí v ubytovnách, by pak měl znovu výrazně klesnout doplatek na bydlení.