Starší byty zdražily koncem roku o 17 procent, metr čtvereční stál 68.421 Kč

Ceny starších bytů v Česku v posledním čtvrtletí loňského roku meziročně vzrostly o 17 %, přičemž medián cen za metr čtvereční dosáhl 68.421 korun.

Starší byty v posledním čtvrtletí loňského roku zdražily meziročně v průměru o 17 procent. Medián cen za metr čtvereční činil 68.421 korun. V žádném z velkých českých měst ceny neklesly, a to ani v mezičtvrtletním srovnání. Důvodem byla nedostatečná nabídka nemovitostí na trhu a ochota kupujících akceptovat dražší hypotéky. Vyplývá to z analýzy realitní platformy FérMakléři.cz, kterou má ČTK k dispozici. Ceny starších bytů rostly v průběhu celého loňského roku. Odborníci navíc očekávají, že i letos jejich ceny dále porostou.

V průměru o pětinu meziročně ve čtvrtém čtvrtletí 2024 vzrostly ceny starších bytů v Ostravě a Ústí nad Labem. O 15 procent pak ceny vzrostly v Plzni a Českých Budějovicích a o 12 procent v Praze. Nejméně, o desetinu, zdražily byty v Brně a o 11 procent v Hradci Králové. Podle analýzy zpomaluje růst cen starších bytů v mezičtvrtletním srovnání. Oproti třetímu čtvrtletí v průměru vzrostly o pět procent, přičemž nejvyšší šestiprocentní nárůst byl zaznamenán v Ostravě.

V absolutních hodnotách v Praze stoupla ke konci roku cena za metr čtvereční téměř o 15.000 korun na 136.652 korun. V Brně bylo možné koupit starší byt v dobrém stavu v průměru za 106.865 korun za metr čtvereční, přičemž průměrná cena za byt o 80 metrech čtvereční tam meziročně vzrostla o 756.000 korun. V Ostravě byl takový byt dražší o 722.000 Kč a v Ústí nad Labem o 498.000 Kč. Ceny za metr čtvereční byly v obou městech oproti jiným stále nejnižší. V Ostravě stál metr čtvereční 53.509 korun a v Ústí nad Labem 38.119 korun.

Růst cen byl podle analýzy důsledkem nedostatečné nabídky nemovitostí na trhu a ochoty kupujících akceptovat výši úrokových sazeb na trhu. Podle odhadů ČSOB stavební spořitelny banky a stavební spořitelny v Česku loni poskytly úvěry na financování bydlení za 305 miliard korun, o 135 miliard více než roce 2023. Objem hypoték činil 256 miliard korun po předloňských 137 miliardách. Objem úvěrů ze stavebního spoření stoupl o 16 miliard na 49 miliard korun.

Podle dnes vydaných dat Swiss Life Hypoindexu průměrná sazba hypoték na počátku ledna opět klesla, oproti předchozímu měsíci o 0,09 procentního bodu na 5,13 procenta. Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,13 procenta činila v lednu 20.730 korun. Ve srovnání s předchozím rokem tak klesla přibližně o 1000 korun.

Letos by se podle odborníků poptávka po nemovitostech měla opět zvýšit, což povede k jejich dalšímu zdražování. Podobně jako loni by kvůli nižší bytové výstavbě, a tedy nižší nabídce na trhu, měly zdražovat o jednotky procent také starší byty. Současně s vlastnickým bydlením by podle nich obdobným způsobem mělo růst také nájemné.

Srovnání vývoje cen u všech velikostí bytů dohromady dle měst