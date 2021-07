Spor o Kurily: Ruský premiér navštívil tichomořské ostrovy, Japonsko předvolalo velvyslance

Japonské ministerstvo zahraničí si předvolalo ruského velvyslance v Tokiu, aby protestovalo proti dnešní návštěvě ruského premiéra Michaila Mišustina na ostrově Iturup, který je součástí Kurilských ostrovů.

Informovaly o tom agentury Kjódó a TASS. Japonsko si na jižní část Kuril činí nárok a územní spor o souostroví, které na konci druhé světové války obsadili sovětští vojáci, dodnes brání uzavření mírové smlouvy mezi oběma státy.

Ruská vláda navrhuje zřídit na ostrovech poblíž Japonska zvláštní ekonomickou zónu bez cel a s omezenými daněmi, uvedl během návštěvy podle ruských tiskových agentur Mišustin. Svou představu hodlá probrat po návratu do Moskvy s prezidentem Vladimirem Putinem. Tyto kroky podle něj pomohou zatraktivnit území pro zahraniční investory.

„Bylo by to dobré řešení pro mnoho investorů i jednoduše pro aktivní lidi, kteří zde žijí. A bylo by zajímavé... pro Japonsko, které by v případě zájmu mohlo vytvořit pracovní místa a spolupracovat s vámi,“ řekl ruský premiér při setkání se zástupci místních rybářských podniků.

Moskva a Tokio už desítky let jednají s cílem uzavřít mírovou smlouvu po druhé světové válce. Hlavní překážkou zůstávají neshody ohledně jižní části Kurilských ostrovů. Sovětští vojáci je po kapitulaci Japonska na sklonku druhé světové války obsadili a souostroví se připojilo k SSSR. Japonsko si jižní část - kterou nazývá Severní území - nárokuje. Součástí souostroví jsou ostrovy Kunašir, Iturup, Šikotan a Habomajské ostrovy. Moskva tvrdí, že jde o nedílnou součást Ruské federace.

Mišustin se do oblasti vypravil v rámci své cesty na ruský Dálný východ. Šéf Kremlu ho minulý týden požádal, aby věnoval pozornost právě Kurilským ostrovům, poznamenala agentura Ria Novosti. Návštěva ostrova, který je v Japonsku znám jako Etorofu a v Rusku jako Iturup, je první cestou ruského premiéra na sporné ostrovy od roku 2019. Tehdy oblast navštívil tehdejší šéf ruské vlády Dmitrij Medveděv, uvedla agentura Kjódó.

Tokio podle ní dopředu žádalo Moskvu, aby Mišustin od cesty upustil. Dnes si kvůli ní japonská diplomacie předvolala ruského velvyslance v Tokiu a předložila mu protest proti návštěvě. Ruský ambasador v Japonsku Michail Galuzin novinářům řekl, že Ruská federace protest odmítá. „Vzhledem k zásadnímu postoji Ruska (protest) nepřijímáme,“ uvedl Galuzin.