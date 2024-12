Soused Basikové si stěžuje: "Pětidenní mejdan je už moc"

Zpěvačka Bára Basiková (61) se v poslední době potýká s nečekanými situacemi, které jí přináší její nejmladší syn Theodor. Zatímco její dcery Anna a Marie už jsou dospělé a samostatné, šestnáctiletý Theo je v období puberty, které s sebou přináší nejen radosti, ale i starosti. A právě tyto starosti musela Bára nedávno řešit, a to téměř doslova.Theodor, který je v deváté třídě, se podle zpěvačky chová jako typický puberťák. „Občas chodí kouřit za školu, ale to už jsme si vyříkali,“ přiznala Bára v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Přestože se snaží syna vést správným směrem, jeho vynalézavost a touha po dobrodružství ji občas dostanou do nepříjemných situací.

Jedna z těchto situací nastala, když Bára odletěla na dovolenou do Anglie. Zatímco si užívala volno, její byt se proměnil v místo, kde se konal divoký večírek. Theo totiž dal klíče od bytu svým kamarádům s tím, že je byt volný. Co následovalo, bylo pro Báru velkým překvapením. „Nevím, kolik tam bylo lidí, ale podle stop na parketách, špinavých oken, přilepených žvýkaček, vypitého alkoholu a cigaretového kouře bych řekla, že to byla pořádná parta,“ popsala zpěvačka situaci. Naštěstí se nikomu nic nestalo, což Bára považuje za nejdůležitější.

I když se dnes už této příhodě směje, v daný moment jí do smíchu rozhodně nebylo. Největší problém nastal, když se ozval soused, kterého hlučný večírek značně rozčílil.

„Den před odletem z Londýna mi volal soused a říkal, že pátý den mejdanu už je opravdu moc,“ vyprávěla Bára s úsměvem. Soused přitom netušil, že zpěvačka vůbec není doma a o celé situaci nemá ani tušení.

Tato zkušenost Báru znovu přenesla do doby, kdy sama prožívala divoká léta. Přestože ji Theodor občas potrápí, bere to s nadhledem a snaží se situace řešit s humorem. Puberta je podle ní náročné období, ale zároveň přirozená součást dospívání, kterou si musí projít každý.